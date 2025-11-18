Máte málo vitamínu D? Překvapivě vám může přestavět tělo k lepšímu
18. 11. 2025 – 6:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vitamín D je nenápadný, ale zásadní hráč v našem zdraví. Když ho máte málo, může se ozvat všechno od bolavých kloubů až po špatnou náladu. A protože ho v zimě nepobereme ze slunce skoro vůbec, není divu, že se z něj stal jeden z nejčastějších deficitů dnešní doby.
Vitamín D je nenápadná, ale nesmírně důležitá látka, která rozhoduje o zdraví kostí, svalů, zubů a dokonce i psychiky. Odborníci varují, že velká část populace jeho hladiny podceňuje a výsledkem mohou být bolesti, únava, větší nemocnost i špatná nálada. Přitom jde o vitamín, který si tělo dokáže vyrábět samo, stačí sluneční světlo. Jenže právě to mnoha lidem chybí – zvlášť v zimě nebo při životním stylu převážně mezi čtyřmi stěnami.
Vitamín D vzniká v kůži působením UVB paprsků. Část se dá získat i z jídla, hlavně z tučných ryb, vajec a obohacených potravin. Přesto je jen stravou velmi těžké dosáhnout doporučené denní dávky. Proto tolik lidí končí s nízkou hladinou 25(OH)D, což je ukazatel, podle kterého lékaři posuzují zásobení vitamínem D.
Pokud hladina klesne pod 30 nmol/l, zvyšuje se riziko celé řady problémů. Lidé si stěžují na bolesti kostí, svalovou slabost, chronickou únavu nebo špatnou náladu. Některé studie dokonce naznačují souvislost mezi nízkým vitamínem D a depresí. Vitamin D má v mozku důležité receptory a ovlivňuje děje spojené s nervovým systémem a imunitou. Přímá příčinná souvislost mezi nedostatkem a depresí se ale zatím nepotvrdila, věda stále sbírá důkazy.
Nedostatek je častý hlavně u lidí, kteří se málo vystavují slunci, nosí zahalující oblečení, používají silné opalovací krémy, žijí ve městech nebo mají tmavší pleť, která přirozeně blokuje UVB. Ohroženi jsou také senioři, protože u nich kůže tvoří méně prekurzoru vitamínu D a ledviny hůře přeměňují jeho neaktivní formy na ty účinné. Problém mají i lidé s obezitou, protože vitamín D se ukládá v tukové tkáni, a lidé s poruchami vstřebávání nebo chronickými nemocemi trávicího traktu.
Kdy sáhnout po doplňcích a kdy si dát pozor
Na první pohled se zdá jednoduché: mám málo vitamínu D, vezmu si doplněk. Realita ale není tak černobílá. Odborné společnosti doporučují užívání doplňku hlavně v období od října do března, kdy je slunce slabé a kůže si vitamín nevyrobí. Denní dávka kolem 10 mikrogramů je pro zdravého člověka obvykle dostatečná. Pro rizikové skupiny – seniory, osoby s tmavší pletí, lidi převážně doma nebo v nemocnicích – může být vhodné brát doplňky celoročně.
Při výběru doplňku bývá doporučovaná forma D3, protože tělo ji obvykle využívá o něco lépe než D2. Sprej není účinnější než tableta, jen některým lidem lépe vyhovuje. Nejlépe se vitamín D vstřebává s jídlem obsahujícím tuk.
Jenže pozor – s vitamínem D se dá i předávkovat. Není to sice běžné, ale stává se to při užívání příliš vysokých dávek. Moc vitamínu D totiž zvyšuje vápník v krvi, což může poškodit cévy, srdce i ledviny. Proto odborníci varují před nadužíváním silných doplňků, které mohou obsahovat mnohonásobek běžné denní dávky. U běžné populace se jako hranice bezpečnosti uvádí přibližně 100 mikrogramů denně. Vyšší dávky by měly být vyhrazeny jen pro léčbu pod dohledem lékaře.
Kojenci mají úplně speciální situaci. Mateřské mléko obsahuje velmi málo vitamínu D, takže se doporučuje podávat kojeným dětem doplněk už od narození. Nekojené děti ho běžně dostávají z kojeneckých formulí, které jsou obohacené tak, aby pokryly denní potřebu.
Co z toho všeho plyne? Vitamín D má zásadní vliv na zdraví kostí, imunitu i celkovou kondici. Nedostatek je častý a může zhoršovat řadu zdravotních potíží, ale zároveň neplatí, že čím více, tím lépe. Nejrozumnější cesta je zkontrolovat si hladinu, doplnit nedostatek přiměřenou dávkou a nepřehánět to s vysokými přípravky. Pokud si nejste jistí, stačí se poradit s lékařem – ten pomůže určit, kolik vitamínu D vaše tělo skutečně potřebuje.