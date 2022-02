Vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT je prý otázkou dnů

Rozhodnutí vyloučit Rusko z globálního platebního systému SWIFT bude učiněno do několika dnů, řekl dnes agentuře Reuters guvernér jedné z centrálních bank v eurozóně. Obdobně se vyjádřila také litevská premiérka Ingrid Šimonytéová, která uvedla, že západní partneři se blíží k rozhodnutí Rusko od systému odstřihnout. Tento krok se rozhodla podpořit nově také Itálie, která byla dosud proti.

„SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní,“ řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. „Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti. Kancelář italského premiéra to později potvrdila. „Itálie (...) bude plně podporovat linii Evropské unie ohledně sankcí proti Rusku, včetně (těch týkajících se systému) SWIFT,“ uvedl Draghiho úřad v prohlášení.

List The Guardian dnes napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil Kypr. Litevská premiérka Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už nezbývá žádný silný odpor.

Podporu pro unijní sankce proti Rusku dnes vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán. „Podporujeme všechny sankce, takže nebudeme nic blokovat. To, na čem se premiéři Evropské unie dokážou dohodnout, přijmeme a podpoříme,“ řekl novinářům na maďarsko-ukrajinské hranici Orbán, kterého citovala agentura Reuters. „Teď je čas být jednotní, je to válka,“ dodal. Nejdůležitější je podle něj mírové úsilí. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na facebooku napsal, že jeho země neblokuje žádné sankce, a to ani opatření týkající se vyloučení Ruska ze systému SWIFT.