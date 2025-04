Zlomený Felix Slováček už toho má po krk: "Jestli mě chce někdo kritizovat, ať jde víte kam"

19. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Známý hudebník je psychicky na dně a vzhledem k situaci nemá úplně náladu poslouchat nespokojence a kritiky svého společenského života.

Možná jste v mediálním prostoru zaznamenali, že Felix Slováček, který prožívá zřejmě nejhorší období svého života, protože mu před necelými dvěma týdny zemřela milovaná dcera, krátce po tragické události vyrazil do společnosti.

Účastnil se charitativní akce Olgy Menzelové, kam dorazila i jeho bývalá milenka Lucie Gelemová, se kterou Felix nakonec seděl u jednoho stolu. Večírek takhle brzy po ztrátě blízké osoby a ještě ve společnosti svého starého flámu samozřejmě nenechal v klidu zlé jazyky a na hudebníka se snesla sprška kritiky.

Felix si to ale nemíní nechat líbit a popichovačů už má plné zuby. Prostřednictvím eXtra.cz proto poslal kritikům velmi ostrý vzkaz:

„To je taková pitomost, že není důvod to probírat. Kdo to proboha může řešit? Těm lidem vzkazuju: Hovno! Sama Anička si přála, abych dál žil, a už jsem říkal, že doma bych jinak zešílel. Kdybych měl sedět doma, koukat do zdi a přemýšlet, co Anička, tak se zblázním,“ soptí Felix.

„Opravdu nevidím důvod, proč se před někým obhajovat. Ona stejně jako já seděla o stolu, kde bylo dohromady asi 20 lidí. Sám jsem s ní za ten večer ani jednou nepromluvil. Takže jestli mě za to chce někdo kritizovat, tak ať jde víte kam,“ pokračoval rozhněvaně.

„Na tu akci jsem šel bez vědomí, že tam bude. Ale i kdybych tušil, že se tam objeví, tak tam dorazím. Šel jsem podpořit dobrou věc, na názory nějakých lidí, kteří nevědí, co a jak bylo, kašlu,“ zakončil.

Upřímně se není až tak čemu divit, Felix musí mít nutně nervy napnuté až k prasknutí a psychiku na nejhlubším dně.

Jak se ostatně nedávno svěřil Blesku: „Nevím vůbec, co se kolem mě děje. Kdybych neměl prášky na spaní, tak nezaberu ani na minutu,“