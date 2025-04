Na pohřeb Aničky dorazil i nejváženější host. "Obrovská pocta," děkuje Felix Slováček

19. 4. 2025 – 6:32 | Magazín | Jana Strážníková

Své poslední sbohem milované zpěvačce dorazil říct i prezident republiky. Otec Aničky to vnímá jako velkou čest.

Poslední rozloučení s milovanou Aničkou Slováčkovou, která před dvěma týdny příliš brzy opustila tento svět, proběhlo před několika dny. Rodina již předem avizovala, že pozvánku dostal i prezident republiky Petr Pavel, který se ale nejdřív kvůli pracovnímu vytížení omluvil a slíbil, že alespoň pošle zástupce se smutečním věncem.

Žádný záskok ale nakonec nebude potřeba, protože Pavel nakonec ku překvapení všech zúčastněných dorazil osobně. Bez jakéhokoliv vzruchu či pompy uctil památku zesnulé a zase odešel. Přesto se samozřejmě hned měli potřebu ozývat rýpalové, že se prezident přijel jen zviditelnit a že Anička by o nic takového jistě nestála.

Akorát že vůbec. Stála, však Pavla plně podporovala a vzájemně o sobě s prezidentem prohlašovali jen to nejlepší: „Na Petrovi Pavlovi si nejvíc cením lidskosti, dobrosrdečnosti, vážím si pokory a úcty, kterou má k lidem, a nedělá mezi společností rozdíly,“ chválila Anička hlavu státu počátkem roku 2023.

„Sám jsem byl překvapený, že nakonec dorazil. Ale účast prezidenta republiky pro nás byla obrovská pocta,“ řekl pro eXtra.cz Felix Slováček, který se jinak netají poněkud odlišným politickým smýšlením, ale Pavlovu účast i tak kvitoval s největším povděkem.

„Ale je nesmysl spekulovat, jestli tam měl, nebo neměl být. Bylo moc dobře, že přišel a uctil památku Aničky. Jsme mu moc vděční. Moc dobře vím, že se znali a vídali se. Dělali spolu řadu věcí už předtím, než se Petr Pavel stal prezidentem,“ pokračoval.

O žádnou snahu se zviditelnit podle Felixe rozhodně nešlo: „Zviditelnit na čem? Na smrti Aničky, se kterou si rozuměl? Nechápu způsob přemýšlení některých lidí. To by snad probíhalo jinak. Asi by zavolal a vyžadoval místo v první řadě nebo něco takového. A to se nestalo. Choval se decentně a velmi slušně. Vlastně jsem ho jen zahlédl, ale nemluvil s ním,“ uvedl.