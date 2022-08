Vyjádření společnosti TISCALI MEDIA k podvodné výzvě k investicím

Společnost TISCALI MEDIA, a.s. se důrazně distancuje od podvodné kampaně, která vyzývá k investování do smyšlených kryptoměn. Podvodný text, šířený prostřednictvím emailu a facebookové kampaně, vypadá jako zpráva z webových stránek Tiscali.cz. Provozovatel webu, společnost TISCALI MEDIA, a.s. nemá se zadavateli této podvodné reklamy nic společného.

Podvodníci zkopírovali kompletní obsah a vzhled stránky Tiscali.cz a používají ho na různých doménách. Není proto v našich silách tomu technicky jakkoliv zabránit. Kromě Tiscali.cz se oběťmi zneužití stala i další česká média jako Novinky.cz, Reflex, Echo24.cz ale také společnost Tesla spolu s miliardářem Elonem Muskem. “Zneužívání silných a významných značek je běžný trik podvodníků. Podvodníci generují tisíce odkazů z různých domén v mnoha zemích, které jsou většinou registrované na anonymní společnosti. Firmy jsou proti tomuto typu zneužití v podstatě bezbranné,” říká Kamil Koupý, majitel společnosti TISCALI MEDIA, a.s.. Společnosti Avast se sice podařilo zachytit podvodnou kampaň včas, upozorňuje však, že je stále aktivní. Apelujeme na uživatele, aby na internetu vždy dbali nejvyšší bezpečnosti a přistupovali ke každému neznámému emailu jako k podezřelému, zvlášť, pokud slibuje okamžité bohatství. Pokud vám přijde email s logem Tiscali.cz, zkontrolujte si jeho obsah, zda skutečně odpovídá článkům zveřejněným na našem webu. Vyhledejte si také uváděné informace na dalších důvěryhodných stránkách. TISCALI MEDIA, a.s. je tradičním provozovatelem internetových médií a služeb, které měsíčně oslovují přes 6,8 milionu uživatelů. Mezi projekty společnosti patří zpravodajský portál Tiscali.cz, specializovaný web o vědě Nedd.cz, největší a nejstarší web o počítačových hrách a videohrách Games.cz, web s největší databází celebrit a osobností Osobnosti.cz, ekonomicky a finančně zaměřený web Našepeníze.cz, web o filmech a filmovém průmyslu Dokina.cz či web o světě bojových sportů Fights.cz. Naší součástí jsou i populární služby jako Tiscali E-mail, datové uložiště Úschovna.cz či databáze hudebních textů Karaoketexty.cz.