Vyhněte se provokacím kolem Tchaj-wanu, žádají Čínu a USA ministři zahraničí ASEAN

Setkání v Phnompenhu se účastní i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který na twitteru odsoudil „agresivní vojenské aktivity“ Číny. Vyzval všechny strany, aby zachovaly klid, zdrženlivost a jednaly transparentně. Návštěva Pelosiové je podle něj pro Peking jen záminkou.

Šéfové diplomacií zemí ASEAN v ojedinělém společném prohlášení varovali, že rostoucí napětí by mohlo vést i k otevřenému konfliktu. Situace by mohla „destabilizovat region a nakonec by mohla vést ke špatnému odhadu, vážnému střetu, otevřeným konfliktům a nepředvídatelným důsledkům mezi velkými mocnostmi“.

Pelosiová je nejvýše postavenou představitelkou USA, jež navštívila ostrov nárokovaný Čínou za posledních 25 let. Během krátkého úterního pobytu na Tchaj-wanu se sešla s prezidentkou Cchaj Jing-wen a navštívila parlament. Její cesta vyvolala ostrou reakci Číny, která vzápětí oznámila zahájení vojenských cvičení s ostrou střelbou v okolí ostrova. Cvičení má pokračovat až do neděle. Čínské vojenské lodě a letouny vstoupily do vod, které si Tchaj-wan nárokuje, což podle tchajwanských představitelů představuje blokádu námořního a vzdušného prostoru ostrova.

