Aktualizováno: USA jsou ochotny vojensky se podílet na obraně Tchaj-wanu, oznámil Biden

(AKTUALIZOVÁNO, 12:13) Peking podle očekávání Bidenova slova ostře kritizoval a zdůraznil, aby prezident „nepodceňoval jeho odhodlání“.

Nejmenovaný představitel Bílého domu uvedl, že Bidenův výrok neznamená změnu americké politiky vůči Tchaj-wanu.

Washington respektuje politiku jedné Číny a udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Uvádějí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.

Čína demokratickému Tchaj-wanu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

(09:01, původní zpráva) Spojené státy by byly ochotny vojensky zasáhnout v případě útoku na ostrov Tchaj-wan, který si Čína nárokuje jako součást svého území. Na tiskové konferenci v Tokiu to uvedl americký prezident Joe Biden. Podle zahraničních zpravodajských agentur dodal, že Čína si zahrává s ohněm. Agentura AP hovoří o jednom z nejsilnějších vyjádření na podporu Tchaj-wanu z posledních desetiletí.

Biden jej učinil při společné tiskové konferenci po jednání s japonským premiérem Fumiem Kišidou, kde byl tázán, zda by USA přišly Tchaj-wanu vojensky na pomoc, kdyby ostrov čelil čínské invazi. Americký prezident odpověděl kladně a následně dodal: „To je závazek, který jsme učinili.“

Podle Bílého domu se Biden s Kišidou shodli na spolupráci v souvislosti s „čím dál více nátlakovým chováním Číny“. Šéf Bílého domu zároveň při své první návštěvě Asie ujišťoval japonského premiéra, že Spojené státy jsou odhodlány podpořit obranu Japonska. Kišidu přitom označil za dobrého přítele.

„Americko-japonské spojenectví je již dlouho základním kamenem míru a prosperity v Indo-Pacifiku a Spojené státy zůstávají plně odhodlány podpořit obranu Japonska,“ řekl Biden na začátku jednání s Kišidou.

