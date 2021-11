Soupeření Spojených států a Číny nesmí přerůst v konflikt, řekl Biden Si Ťin-pchingovi

Dlouho očekávané a více než tříhodinové virtuální setkání proběhlo v noci na dnešek SEČ. Čínský vůdce uvedl, že obě země by měly kvůli řadě globálních výzev zintenzivnit vzájemnou komunikaci i spolupráci, informovaly tiskové agentury.

Cílem rozhovoru bylo snížit napětí mezi oběma velmocemi, Biden a Si se ale při něm nevyhnuli ani konfliktním otázkám. Americký prezident podle Bílého domu varoval před jakoukoli změnou statu quo Tchaj-wanu, který je americkým spojencem a který Čína považuje za svou provincii, a před porušováním míru a stability v Tchajwanském průlivu. Čínský prezident zdůraznil, že ti, kdo bojují za nezávislost Tchaj-wanu, a jejich podporovatelé v USA si zahrávají s ohněm. „Pokud nás budou separatisté na Tchaj-wanu provokovat, budeme muset přijmout rozhodná opatření,“ dodal.

Biden v průběhu jednání rovněž vyjádřil obavy ohledně porušování lidských práv v čínské Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu a sdělil svému protějšku, že USA budou chránit svou ekonomiku před nekalými praktikami Číny a dostojí svým závazkům vůči spojencům v regionu. Si v reakci varoval Spojené státy před vměšováním se do vnitřních záležitostí Číny a prohlásil, že Washington musí přestat „zneužívat otázku národní bezpečnosti k utlačování čínských firem“.

Američtí představitelé uvedli, že setkání nepřineslo žádný průlom ve vzájemných vztazích mezi Spojenými státy a Čínou, což se podle nich ani neočekávalo. Obě strany ale jednání označily za „upřímné, konstruktivní, důležité a plodné“.

Od lednového nástupu Bidena do funkce amerického prezidenta to byl první rozhovor, při němž si oba státníci viděli do tváře. Dosud si Biden a Si pouze dvakrát telefonovali. Americký prezident podle agentury AP upřednostňoval osobní setkání, čínský prezident však od počátku pandemie covidu-19 neopouští zemi.