Nejmocnější žena USA vystoupila v tchajwanském parlamentu, Peking zuří

Pelosiová na Tchaj-wan přiletěla v úterý odpoledne. Čína na přistání reagovala mimo jiné oznámením několikadenních vojenských cvičení s ostrou střelbou v šesti různých oblastech v okolí ostrova.

Tchajwanské ministerstvo obrany ve středu prohlásilo, že avizovaná čínská vojenská cvičení v okolí ostrova jsou „snahou o zničení regionálního míru a stability“. „Tchaj-wan je ve zvýšené pohotovosti a na cvičení zareaguje včasně a vhodně,“ řekl mluvčí ministerstva obrany. Podle resortu čínské manévry porušují pravidla OSN, zasahují do tchajwanského teritoria a lze je považovat za blokádu jeho vzdušného a námořního prostoru.

Pelosiová se sejde i se zástupci z byznysu, především s Markem Liouem, předsedou největšího tchajwanského výrobce polovodičových čipů TSMC. Partnerství s TSMC pomůže USA obnovit narušený řetězec dodávek čipů, které využívají mimo jiné i v armádním průmyslu.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST