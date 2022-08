USA budou mít možná po dvou letech v Česku velvyslance, Lipavský návrh přivítal

„S USA máme historicky nejlepší vztahy, panu ministrovi Blinkenovi jsem při své návštěvě Washingtonu říkal, že by naše diplomacie uvítala brzké obsazení velvyslaneckého postu v Praze. Vítám proto oznámení Bílého domu, který navrhl Bijana Sabeta na post velvyslance v Česku,“ uvedl Lipavský.

Incredibly honored and grateful to be nominated by President Biden as US Ambassador to the Czech Republic



❤️ https://t.co/XDk1hYQubB