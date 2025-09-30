Vyhazov jak blesk z čistého nebe! Hvězda Ordinace dostala padáka, kolegové sepisují petici
30. 9. 2025 – 6:28 | Magazín | Jana Strážníková
Po nečekané výpovědi se za herečku postavili i její kolegové.
V renomovaném Divadle Viola došlo k nečekanému otřesu: Herečka, kterou znají především diváci Ordinace v růžové zahradě, Klára Cibulková, byla odvolána z postu ředitelky.
Ve funkci setrvala jen něco přes rok: Nastoupila loni v září, když vystřídala Lenku Plavcovou, která divadlo opustila z vlastní vůle.
Padák podle všeho přišel nečekaně, bez avíza, z ničeho nic a hlavně bez udání důvodu, což na první dobrou nezní úplně košer. Podobné jednání odsuzují i Klářini herečtí kolegové, kteří se postavili za svou šéfovou a sepsali petici na její podporu.
„My, níže podepsaní herci, umělci, spolupracovníci a podporovatelé Divadla Viola, tímto vyjadřujeme svůj hluboký nesouhlas s rozhodnutím správní rady odvolat z funkce ředitelku divadla paní Kláru Cibulkovou, kterou plně podporujeme. Tato změna na vedoucí pozici proběhla za okolností, které v nás vzbuzují řadu otázek. Domníváme se, že způsob odvolání ředitelky správní radou je vzhledem k celkovému fungování a rozvoji divadla neadekvátní a zejména neodůvodněný,“ stojí v petici.
„Tento krok správní rady jsem ale vzala na vědomí. Důvody odvolání mi písemně sděleny nebyly. Mým faktickým a jediným prohřeškem, o němž vím, bylo nedodání výroční zprávy a roční uzávěrky ve slíbeném termínu. Chybu jsem tehdy obratem napravila a omluvila se,“ píše sama Cibulková na sociálních sítích.
Doufá alespoň, že se jí podaří domluvit s novým vedením a dokončit inscenaci Olmerku k plánované listopadové premiéře: „V tomto ohledu totiž nezáleží na tom, zda budu ředitelkou, nebo ne. Jde o produkční záležitost a mám platnou pracovní smlouvu na dobu neurčitou; ta s odvoláním správní radou nesouvisí. A navíc: cítím zodpovědnost vůči umělcům, které jsem do Violy přivedla, stejně jako k divákům, kteří do Violy chodí, chodí tam rádi a na uvedené novinky se už těší.“