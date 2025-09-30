Pozor na falešné plné moci, tohle je trik na důchodce a jejich peníze
30. 9. 2025 – 6:11 | Zprávy | Anna Pecena
Buďte na pozoru — někdo může získat moc nad vaším účtem, aniž byste si toho všimli.
Krok za krokem: Jak vás podvodníci připraví o důchod
Představte si scénář, který byste si nikdy nepřáli — někdo získá „plnou moc“ nad vašimi financemi, ovládne váš účet a v tichosti si přerozdělí výplaty, které vám patří. To není sen — to je reálný podvod, na který už doplatily desítky seniorů.
Podvodníci často vystupují jako úředníci, bankovní poradci nebo dokonce pracovníci ČSSZ. Zavolají, přiškrtí hlasem strach, že prý musíte „něco podepsat“ kvůli problému s výplatou důchodu. Problesknou pojmy jako dočasné blokování účtu, nutnost smluvního potvrzení, „bezpečnostní ověření“. A pak — bum — nabídnou, že se postarají. Stačí podepsat dokumenty, plné moci. A vy si říkáte: “To je přece jen formalita.”
Jenže tím jim otevřete dveře k vašemu účtu. Mohou pak změnit výplatní čísla, směrovat peníze na jiné účty, převádět částky mimo dohled. A vy zjistíte až potom — když přijde měsíc a na účet nepřijde nic nebo přijdou promrhané částky.
Důkazy z terénu: Není to sci-fi, ale krutá realita
– V Teplicích skončila seniorka, když žena otevřela dveře podvodnici, která předložila falešný občanský průkaz a důchod jí byl skutečně vyplacen někomu jinému.
– Policie popisuje případ, kdy seniorka údajně podepsala plnou moc, kterou nikdy neposílala — a přesto někdo přes ni žadatel o úvěr zneužil její účet.
– A pozor: ČSSZ neustále varuje před podvodnými telefonáty nebo SMS zprávami, které se vydávají za úřad a žádají výplatu, ověřování účtů nebo přihlášení na falešný web.
To, co se zdá jako “běžné ověření”, je chyták. Jeden podpis, jedna zmínka o plné moci a rázem jste v pasti.
Jak se nenechat obrat: preventivní strategie
Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Když vám někdo nabídne podepsat dokument z “úřadu”, požádejte si originál, odůvodnění a čas na rozmyšlenou.
Nezamíchávejte plnou moc s autorizací transakce. Plná moc dává rozsáhlá práva — nevyměňujte ji za jednoduché ověřování.
Neztraťte dohled nad výpisem účtu. Každý měsíc si pečlivě ověřte, zda vám chodí správná částka důchodu. Sledujte každou podezřelou změnu.
Nepovolujte vzdálený přístup k vašemu počítači s cizím naváděním. I “technik od banky” nemusí být tím, za koho se vydává.
Ověřujte legitimitu. Pokud vám někdo volá a tvrdí, že je z ČSSZ — ihned zavěste a volejte sami na oficiální číslo úřadu.
Nenechte se zmást zdání “oficiálních” dokumentů nebo naléhavých výzev k podpisu. Útočníci se často maskují jako úředníci, využívají strach, zmatení, naléhavost — zkrátka psychologii.
Ochrana je jednoduchá, ale musí být pevná. Nechte si čas, raději ověřujte víckrát, než podepíšete. A pamatujte — nikdo, kdo se chová podezřele, vám nemá právo brát přehled nad vaším vlastním důchodem.