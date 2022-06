Výdaje na uprchlickou krizi byly ke konci května 7,2 miliard. Až 77 tisíc Ukrajinců si tu našlo práci

Podle vyjádření ministra Rakušana si téměř 77 000 Ukrajinců, kteří od počátku ruské invaze uprchli do Česka, našlo práci. To podle něj svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřichází zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít (Ilustrační foto) |