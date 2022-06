Američtí senátoři představili návrh zákona na omezení přístupu ke zbraním

Zákonodárci odhlasovali, že se zákonem budou zabývat. Hlasovat o něm mohou tento týden.

Jedná se o „nejvýznamnější zákon proti násilí páchanému zbraněmi za posledních téměř 30 let“, napsal na twitteru demokratický senátor Chris Murphy. Dodal, že tento právní předpis „zachrání tisíce životů“.

Návrh podle Murphyho podporuje zákony jednotlivých státu, na jejichž základě by bylo možné odebírat zbraně lidem považovaným za nebezpečné sobě či ostatním.

Počítá též s přísnějším prověřováním kupců zbraní ve věku 18 až 21 a lepší kontrolou nelegálního prodeje zbraní.

Senát je nyní rozdělený na 50 demokratů a 50 republikánů. Přijetí nových předpisů v této oblasti vyžaduje nejméně 60 hlasů, které by ale nyní mohly být k dispozici.

Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.



This bill is going to save thousands of lives.



1/ We just released the text. Let me tell you what it does: