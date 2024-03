Výběr nejlepších španělských vín pro rok 2024

Pingus 2018 nás ohromil plným, intenzivním a noblesním aromatem, doplněným hutným dojmem a specifickým dotekem archivního koňaku. Toto minerálně-ovocné víno oplývalo tóny černého rybízu a borůvek, které harmonicky doplňovaly vanilkové, dřevěné, bylinné, kořeněné a mandlové nuance. Jeho struktura byla neskutečně vyvážená, plná a koncentrovaná, přestože se stále jedná o relativně mladé víno. Samozřejmě to nás vede k presumpci, že nabízí obrovský potenciál pro archivaci. Výrazné ovocné taniny spolu s dlouhou perzistencí nám nabídli výjimečný zážitek při každém doušku. Cena je opět určena spíše pro sběratele a ty movitější z nás a pohybuje se okolo 30.000 Kč

Las Beatas je pro nás neodolatelným červeným vínem z renomovaného vinařství Telmo Rodríguez v oblasti Rioja Alavesa. Jeho krásná třešňová barva s granátovými odstíny okouzlí hned na první pohled. Sofistikované aroma přineslo bohaté tóny červeného, tmavého ovoce, doplněné zemitým charakterem, který zaujme i ty nejnáročnější milovníky červených vín. Na patře se rozvíjelo do jemné lahodnosti s dokonale zralými tříslovinami a svěžím, vytrvalým dozněním. Prostě jedno z našich nejoblíbenějších vín. Jedná se o málo dostupné víno a cena se pohybuje okolo 7.000 Kč

Jeho bohatá a koncentrovaná paleta chutí nám nabídla černé ovoce, jako jsou ostružiny a švestky, které jsou doplněny o tóny vanilky, koření a tabáku. Jeho plná textura nám doslova pohladila smysly, hedvábnými tříslovinami, které přinášejí nezapomenutelný zážitek. Jeho dlouhý, komplexní závěr je jako vrcholný moment příběhu, který nás uchvátí do posledního doušku. Tohle víno prostě zná cestu k našim srdcím. Zde se navíc konečně dostáváme na ceny dostupné běžnému smrtelníkovi. Cena je kolem 1100 Kč.

Gold Medal na Decanter World Wine Awards, 98 bodů.

Toto úžasné víno nás okouzlilo intenzivními ovocnými tóny, jako jsou třešně a borůvky, doplněné o nádherné nuance čokolády, vanilky a koření. Jeho plná textura s jemnými tříslovinami nám dala pocit luxusu. Dlouhý, vyvážený závěr je jako poslední dotek mistrovského díla. Ačkoliv to není čistá Ribera z hlediska regionu, ale vedlejší Castilla y Leon nic to nemění na obrovské kvalitě vína a naopak to považujeme za velké pozitivum vzhledem k místnímu terroiru. Cena už je relativně vysoká, kolem 2500 Kč, ale v daném kontextu se jedná o krásné víno ke krásných příležitostem.