Vraždu Kuciaka si objednal podnikatel Kočner, tvrdí jeden z obviněných

Míra chybovosti v rozpočtových výdajích Evropské unie se loni opět snížila na 2,4 procenta z předloňských 3,1 procenta. V roce 2015 to bylo 3,8 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora.

Při pořizování selfie zahynulo v celém světě v uplynulých šesti letech přes 250 lidí, z toho nejvíce v Indii, Rusku, Spojených státech a Pákistánu. Vyplývá to podle amerického deníku The Washington Post z výzkumu vědců z Celoindického institutu lékařských věd v Dillí.

Rusko by v případě nedostatečných dodávek ropy na světový trh mohlo zvýšit těžbu o dalších 200 tisíc až 300 tisíc barelů denně. Uvedl to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Podle agentury Reuters také vyjádřil souhlas se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, že ceny ropy se v současnosti nacházejí na příliš vysoké úrovni. Dodal nicméně, že by bylo lepší, kdyby se Trump nesnažil ropný trh ovlivňovat.

Kapacity Národní knihovně po dostavbě a rekonstrukci všech jejích prostor stačí přibližně na 20 let. Případnou novou budovu, která by poté další prostory poskytla, chce ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zahrnout mezi plánované investice vlády, ale dnes jí podle něj nutné řešit není. Staněk to dnes řekl ČTK po návštěvě sídla NK v Klementinu.

Donald Trump dnes na twitteru rozhořčeně zkritizoval list The New York Times za jeho úterní článek o údajných daňových machinacích z 90. let, díky nimž se nynější americký prezident dostal k mnohamilionovému majetku. "Dopustili se něčeho, co jsem do té doby neviděl!" dal šéf Bílého domu průchod svému pobouření.