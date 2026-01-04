Vraťte se, volají lidé. Markéta Pekarová Adamová pozdravuje z hor a sluší jí to jak nikdy předtím
4. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny si užívá odpočinek na svahu se sklenkou. Fanoušci by ji ale rádi viděli zpátky ve funkci.
Úspěšná politička Markéta Pekarová Adamová se vloni rozhodla odejít a česká vládní scéna tím přišla o jednu ze svých nejvýznamnějších a nejvýraznějších tváří.
Sama Adamová později vysvětlila, co za jejím odchodem vlastně doopravdy stálo, když nechala novináře nahlédnout do rodinného soukromí.
Za odchod mohly především zdravotní problémy: „Nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch deset let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, které se nabízejí. V posledních letech mě léčba a vše s ní spojené vyčerpaly natolik, že jsem pociťovala celou řadu dalších zdravotních problémů, které bych nečekala,“ prozradila pro Blesk.
Zda ale svou politickou kariéru jen přerušila, nebo zcela pověsila na hřebík, zatím není úplně jasné. Nechala se totiž slyšet, že jí pracovní nasazení trochu chybí, takže teoretický návrat možná není úplně pryč ze hry.
Nástupem zpět by rozhodně udělala radost svým fanouškům, kteří by ji viděli rádi zpět ve funkci, což dali najevo v komentářích pod novou fotkou, kterou Adamová sdílela na svých sociálních sítích.
Nutno připustit, že odpočinek jí také velmi sluší a na svahu se sklenkou v ruce působí jak vyměněná: Usměvavá, s jiskrou v očích, plná elánu.
„Vraťte se,“ prosí jedna ze sledujících.
„Moc ve Sněmovně chybíte,“ dodává další v záplavě komplimentů, které si z poloviny přejí Markétin návrat a z poloviny jí zase přejí zasloužený odpočinek.
