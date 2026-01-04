Zajatého Madura americké úřady přepravily do sídla protidrogové centrály DEA
4. 1. 2026 – 8:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vrtulník se zajatým venezuelským prezidentem Nicolásem Madurou a jeho ženou přistál podle BBC na Manhattanu v New Yorku, pár poté policie přepravila auty do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA).
Před soudem by oba mohli stanout už v pondělí, píše BBC.
Tři vrtulníky přistály na heliportu Westside Heliport na Manhattanu, jeden z nich zřejmě přepravoval zajatý prezidentský pár, informovala BBC. Stanice CNN uvedla, že na heliportu se shromáždila řada místních policistů a federálních bezpečnostních složek. Přičemž zdroj z bezpečnostních složek stanici CNN potvrdil, že Maduro je na cestě, a poté z oblasti odjela kolona policejních vozidel, černých SUV a bílých dodávek.
Spojené státy v sobotu podnikly ve Venezuele vojenskou operaci a do USA převezly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který nyní čelí obviněním souvisejícím především s obchodem s drogami.
V sídle americké protidrogové agentury bude podle médií Maduro zaevidován a poté by měl zamířit do vazební věznice v Brooklynu, kde bude pravděpodobně zadržován do té doby, než se příští týden postaví před federální soud. Maduro i jeho žena čelí obviněním kvůli podílu na pašování drog do USA.
Tato nechvalně proslulá věznice je spojená s mnoha veřejně znýmými případy včetně případu bývalého zpěváka R. Kellyho, spolupracovnice sexuálního delinkventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellové a nejnověji také rappera Seana "Diddyho" Combse, napsala BBC. Věznice Metropolitan Detention Center je známá také jako MDC.
Madura Spojené státy neuznávají za venezuelského prezidenta, takže před americkou justicí nebude moci zřejmě uplatnit osobní imunitu, kterou obvykle mají hlavy státu.
Na Madura americké ministerstvo spravedlnosti vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). V listopadu americké úřady označily Kartel sluncí, mezi jehož vůdci je podle Washingtonu právě Maduro, za teroristickou organizaci.