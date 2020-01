Voliči, jak je neznáte: Příznivci ANO milují slevové kupony a Okamurovci se nevídají s příbuznými

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Co mají společného voliči jednotlivých politických stran v Česku kromě faktu, že v minulých volbách dali hlas stejné partaji? Ukazuje to unikátní online průzkum Atlas Čechů, jehož dílčí výsledky HlídacíPes.org postupně zveřejňuje. Například příznivci SPD vídají své příbuzné jen párkrát do roka, ačkoli často sami apelují na "tradiční hodnoty". Voliči hnutí ANO jsou zase jako celek názorově nevyhranění – stejně jako samotná strana Andreje Babiše, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Voliče ANO často baví zahradničit a sledují pořady o kutilství a pěstování rostlin, často totiž mají zahradu a chatu, rádi luští sudoku. Povídají si se sousedy, s těmi dokonce i slaví narozeniny. Často se také vídají s příbuznými. I to vyplývá z Atlasu Čechů. Online projekt na základě velkého objemu nashromážděných dat o respondentech dokáže kromě klasických kategorií jako vzdělání či finanční situace kombinovat různé skupiny obyvatel ČR také podle jejich chování – mediálního, spotřebitelského či s ohledem na jejich zájmy a trávení volného času. Následující údaje i grafy se vztahují k posledním sněmovním volbám v roce 2017. Zastoupení voličů jednotlivých stran mezi respondenty průzkumu neodpovídá jejich volebnímu výsledku (například voliči KSČM jsou méně aktivní online, a proto jsou podle autorů průzkumu v Atlasů Čechů zastoupení podprůměrně). Fanoušci diskontů z ANO "Hnutí ANO je silné právě tím, že dokáže oslovit lidi z různých částí společnosti, jsou takzvanou catch-all party," komentuje výsledky průzkumu socioložka Lenka Chudomelová. Tomu odpovídají i odpovědi respondentů, kteří se v Atlasu Čechů přihlásili k tomu, že dali hlas právě hnutí Andreje Babiše (bylo jich 19 procent). Názory voličů ANO (Graf: Atlas Čechů) Z dat vyplývá, že voliči ANO jsou spíše starší (45-64 let, je mezi nimi víc důchodců než v celé populaci), nejčastěji s maturitou. To podle autorů potvrzuje i jiné existující výzkumy, které ukazují, že ANO přetahuje voliče ČSSD. "ANO volil každý pátý člověk, takže tam jsou údaje hodně obecné, je to prostě velká skupina. Z dat je ale vidět, že jsou to jako celek lidé názorově nevyhranění, což k té straně vlastně poměrně sedí," říká sociolog Vojtěch Prokeš, spoluzakladatel společnosti Behavio, která za Atlasem Čechů stojí. Mezi voliči Babišova hnutí je stejný podíl chudší, střední i bohatší třídy jako v celé populaci. ČTĚTE TAKÉ:

Jak vidí svět Češi, kteří se bojí terorismu: Žena patří k plotně a cizinci ať se přizpůsobí ostatním Na dovolenou jezdí nejčastěji s cestovkou do turistické oblasti, možná také proto, že jen málo z nich mluví anglicky, část z nich (48 %) ale mluví rusky. V hudbě preferují hlavně český pop, country a dechovku. Z médií výrazněji sledují především TV Prima, Nova, Barrandov a také Českou televizi. Při nakupování se snaží šetřit, používají slevové kupony a chodí do diskontů. Autoři výzkumu tyto preference přičítají vyššímu věku voličů ANO. V názorech na některá konkrétní společenská témata mezi voliči ANO výrazněji oproti celé populaci vybočují jen dvě odpovědi: jsou zastánci eutanazie a také mínění, že by se cizinci měli přizpůsobit životu v Česku – zároveň ale sami mezi přáteli cizince spíš nemají. Okamurova koprovka Naopak názorově vyhranění jsou příznivci hnutí SPD Tomia Okamury. Těch se v Atlasu Čechů objevilo 7 procent. Cizinci se podle nich v Česku mají zcela přizpůsobit. Voliči SPD také souhlasí s fyzickým trestáním dětí (84 % z nich oproti 70 % v celé populaci). Děti podle nich mají studovat to, co je uživí, a ne to, co je baví. Plat je pro ně v zaměstnání víc než smysl jejich práce. Sami jsou s prací často nespokojení. Názory voličů SPD (Graf: Atlas Čechů) Převládá u nich také nespokojenost s vlastním životem a obecně se životem v Česku. Mají pocit, že jsou smolaři. Necítí se v bezpečí. Nedávají peníze na charitu. Před rokem 1989 podle nich bylo líp. Podle Atlasu Čechů jsou mezi voliči SPD mnohem častěji muži (64 %) než ženy (36 %). 48 % z nich má středoškolské vzdělání a věkově jsou spíše starší (48 % z nich je ve věku 45-64 let). Málo SPD volí vysokoškoláci a mladí lidé. Příznivci hnutí bydlí nejčastěji na vesnici. Používají tlačítkový telefon. Nejčastěji pracují v manuálních profesích, ve výrobě a provozu. Jen 26 % z nich pracuje "hlavou". "Apel strany na strach z migrace zde padá na úrodnou půdu: muži z manuálních profesí jsou obecně skupinou ohroženou změnami ve struktuře ekonomiky a odchodem průmyslu z vyspělých zemí, tudíž jejich nejistota má reálné základy a levná pracovní síla je může ohrozit," dodává socioložka Lenka Chudomelová. Voliči SPD obecně (Graf: Atlas Čechů)

Průzkum také ukázal, že u voličů Okamurova hnutí v životním stylu vede pivo a česká kuchyně. "Strategie, kdy se Tomio Okamura fotí s obědy v obyčejných jídelnách, je na míru šitá jeho cílové skupině, která si na české jídlo, navíc v téhle cenové kategorii, potrpí. Lidé se nerozhodují u novin nebo volebních programů, nefungují racionálně. To rozhodnutí probíhá z 95 % v podvědomí, děje se tam, kdy nemáme pocit, že nás někdo přesvědčuje. Takže třeba taková fotka z koncertu s populární kapelou, v posilovně jako 'alfa samec', nebo s jídlem, jaké já sám kupuji, vytváří u lidí tu kýženou emoci," říká sociolog Vojtěch Prokeš. Voliči SPD jsou také často kuřáci. Tráví hodně času doma u televize nebo u počítače, kde hrají hry, přeposílají řetězové e-maily, diskutují online a čtou alternativní zpravodajské weby. Často mluví rusky. S příbuznými se vídají jen párkrát do roka – Okamura i jeho strana přitom často apelují na tradiční rodinné hodnoty. Z médií dávají nadprůměrně často přednost TV Barrandov a Parlamentním listům. Štěstí podle ODS Zcela jinak k životu podle Atlasu Čechů přistupují příznivci ODS (v průzkumu jich bylo 8 procent). Věkově je voličstvo ODS rovnoměrně rozložené, ale silnější základna strany je mezi vysokoškoláky (38 % oproti 24 % v populaci) a zároveň bohatšími lidmi (37 % oproti 25 % v populaci). Žijí často ve vlastním, často v domě, méně pak v bytech a na sídlištích. Voliči ODS také mívají finanční rezervu a dobře se orientují v bankovních a pojišťovnických produktech (mají různé spořicí účty, různá pojištění). Radši práci řídí, mají buď podřízené, nebo dělají sami na sebe. Nebojí se, že by nesehnali zaměstnání. Je mezi nimi více podnikatelů a OSVČ (25 % oproti 11 % v populaci), kteří pracují "hlavou". Rutina je pro ně horší než stres, mají rádi výzvy a rychlé rozhodování pro ně není problém. Názory voličů ODS (Graf: Atlas Čechů) Jsou většinou spokojeni s vlastními financemi, prací i životem. Lépe je dnes než před třiceti lety. Jsou aktivní, cítí, že mohou přispět k řešení problémů své obce i země a také přispívají na charitu. Podle socioložky Chudomelové proto ODS jako konzervativní pravicová strana na své voliče cílí poměrně dobře, jak podnikatelskými tématy, tak konzervativní politikou z hlediska daní. Jiné je to ale s tvrdší rétorikou strany v oblasti migrace a cizinců: "Je možné, že se tím ODS snaží zasáhnout širší veřejnost, případně své potenciální voliče mezi starší (offline) populací." myslí si Chudomelová. O politice se voliči ODS baví rádi a přesvědčují přátele, aby volili stejně. Myslí si, že každý svého štěstí strůjcem – za bezdomovectví si podle většiny z nich může každý sám. Mluví anglicky (88 % z nich) a čtvrtina z nich i žila déle v zahraničí. Sledují mezinárodní dění a nebojí se terorismu. Rozumí si s technologiemi (mají čtečku, používají hodně aplikací v mobilu). Jsou aktivní, sportují, chodí na kulturu. V hudbě preferují jazz a swing. Piráti: k příbuzným jednou měsíčně Sedm procent dotázaných se v Atlasu Čechů přihlásilo k podpoře Pirátů. Volí je stejně muži i ženy (50:50). Nejsilnější je skupina 30-44 let (často bezdětní), často s vysokou školou (43 % oproti 24 % v populaci). Jsou spíše bohatší a žijící ve městech. 59 % z nich pracuje "hlavou". Voliči Pirátů obecně (Graf: Atlas Čechů)

Voliče Pirátů vystihuje především liberální přístup k některým společenským otázkám, například k rozdělení genderových rolí. O domácnost podle nich mají pečovat oba partneři podle domluvy, role nejsou rozdělené na tradiční mužské a ženské práce, ani muž není nutně živitelem a dítě není naplněním života ženy. Potomek ať studuje, co ho baví. Sami jsou s prací spokojeni a její smysl je pro ně víc než výše platu. Myslí si o sobě, že mají štěstí a mohou přispět k řešení současných problémů. Také dávají peníze na charitu. Přesvědčují přátele, aby volili stejně. S příbuznými se vídají měsíčně. Jedí spíš zdravě a jsou všeobecně aktivní v kultuře i sportu. Televizi i rádio sledují hlavně online. Nečtou alternativní zpravodajské weby ani lifestylové časopisy pro muže či pro ženy. Nesledují moc sport. Typicky čtou aktuálně.cz, naopak nesledují televizi Nova. Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky Více o projektu Atlas Čechů najdete v rozhovoru s jeho autory pro HlídacíPes.org ZDE. Související články Zlým cizákům to osladíme, vezmeme jim peníze… Tyhle cíle Čechy spojují, říká ekonom Hampl

Češi odolávají dezinformacím líp než Slováci. V mediální gramotnosti jsme přesto zaspali

Báječná země s deseti miliony naštvaných lidí. Portrét českého národa

Čtvrtina Čechů neví, kdy začala sametová revoluce. Každý patnáctý říká, že se žádný zločin komunismu nestal

čtěte dále: Sopky mohou z Nového Zélandu udělat ohnivý Mordor