Rusko zastavilo dodávky elektřiny do Finska

Finská rozvodná firma Fingrid oznámila, že problémy s nedostatkem elektřiny nehrozí, protože objem elektřiny dodávané z Ruska tvoří pouze deset procent finské spotřeby a severská země může ruskou elektřinu snadno nahradit.

„Hrozba nedostatku elektřiny ve Finsku není. Výpadky v dodávkách mohou být kompenzovány zejména větším dovozem elektřiny ze Švédska a částečně také zvýšením domácí produkce,“ cituje agentura Reuters finskou rozvodnou společnost.

