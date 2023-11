Aktualizováno: Vláda pod tlakem neustoupí od snahy „ozdravit veřejné finance“, hlásí Fiala

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ řekl premiér v Brně v den stávky ve školství a dalších odborářských protestů. Vláda voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance, a schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou tak podle premiéra nezbytné kroky. Fiala kritizoval odbory, vláda s nimi podle premiéra dlouhodobě jedná, sociální dialog by mohl fungovat dobře. Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany, uvedl na adresu odborů.

Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a nebude to pod tlakem a… pic.twitter.com/uAI8SCMMsd — Petr Fiala (@P_Fiala) November 27, 2023

„Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Správnost opatření, proti kterým se stávkující vymezují, obhajuje i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na síti X dnes uvedl, že zřejmě jedinou chybou vlády je to, že se jí nepodařilo významnou část společnosti přesvědčit o nutnosti „penzijní reformy a konsolidace veřejných financí“. „Zvlášť mě mrzí stávka ve školství. Chápu obavy učitelů z nedostatku financí a snížení kvality vzdělání. Ale (ministr školství) Mikuláš Bek (STAN) udělal hodně pro to, aby tyhle obavy rozptýlil,“ uvedl Rakušan a zmínil například zvýšení školského rozpočtu.

Dnešní stávka mě mrzí, žádná vláda samozřejmě není ráda, když proti ní lidé protestují. O správnosti opatření, proti kterým se stávkující vymezují, jsem ale přesvědčený. Naší chybou tedy zřejmě je, že se nám o nutnosti penzijní reformy a konsolidace veřejných financí nepodařilo… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 27, 2023

Fiala vidí za stávkou ve školství a dalšími protesty snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil ministerský předseda. „V politologii se často říká, že odbory protestují tam, kde nejsou schopny dosáhnout svých cílů prostřednictvím vyjednávání, protože jsou slabé. Tak já myslím, že i toto je příklad toho, co se odehrává v ČR,“ řekl Fiala. Uvedl ale také to, že právo na stávku a protesty respektuje, obojí patří k demokracii.

Kolem stávky ve školství podle premiéra kolují nepravdivé informace, které ovlivňují protestující. Nebudou se masivně rušit úvazky ani rozdělené třídy, uvedl Fiala. Vláda i v rozpočtově složitých dobách přidává do školství peníze, zůstává pro ni prioritou a usiluje o zvýšení atraktivity učitelského povolání, dodal.

Vláda možná dělá chyby, jako každá vláda na světě, ale „plní sliby, se kterými získala důvěru voličů“, tvrdí Fiala a zdůraznil hlavně snahu dát dohromady veřejné finance a zpomalit zadlužování. „Některé věci nevyvolávají potlesk, ale jsou nutné,“ řekl ke schválenému ozdravnému balíčku. „To, co jsme udělali, vyvolává sice protesty odborů, ale zvyšuje to důvěru mezinárodního prostředí, ratingových agentur, což je důležité pro zahraniční investory a pro ekonomický úspěch naší země,“ uvedl Fiala, podle nějž lidé v Česku pocítí pozitivní výsledky už příští rok.

Ozdravný balíček vláda podle ministerského předsedy koncipovala tak, aby nezasáhl výrazně žádnou sociální či profesní skupinu. „Celková míra zdanění zůstává pro občany stejná, jako když jsme nastoupili do vlády, a opatření žádnou sociální nebo profesní skupinu neohrozí. Začali jsme šetřit především na straně státu,“ řekl premiér.

Rakušan se chce po skončení stávky vrátit k vysvětlování vládních kroků a toho, proč jsou nezbytné a „i při nevyhnutelných přešlapech v zásadě správné“.

Vláda by měla okamžitě odstoupit, řekl Babiš k dnešním protestům

Vláda by měla okamžitě odstoupit, premiér Petr Fiala (ODS) nekomunikuje a zemi škodí, řekl novinářům v souvislosti s dnešní stávkou odborů šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Protesty jsou podle Babiše výsledkem toho, že vláda nezvládla inflaci, způsobila zvýšení cen elektřiny a odehnala ze země investory. Fiala straší veřejnost rozvratem veřejných financí a není schopen komunikovat se sociálními partnery a řídit kabinet, řekl Babiš.

ANO se podle Babiše protestů neúčastní. „Pokud je někde nějaká naše poslankyně, je to bez našeho vědomí,“ řekl. V úterý chce hnutí situaci komentovat v Poslanecké sněmovně. K možné spolupráci ANO s odbory při naplňování jejich požadavků se Babiš nevyjádřil.

Kritiku sklidil premiér od Babiše také za přístup k odborářům. „Každý by čekal, že vystoupí a bude situaci smířlivě řešit,“ konstatoval Babiš. Dodal, že namísto toho vystupuje předseda vlády arogantně, výsměšně a protesty dehonestoval.

Vláda podrazila miliony lidí. Pracovníky ve školství, kteří uvěřili, že vzdělávání je budoucnost. Státní zaměstnance, jež přijdou o 10 % platu. Byznys, kterému naloží desítky miliard za energie. A to vše proto, že selhala v hospodářské politice, výběru daní a boji s byrokracií. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 27, 2023

Babiš dnes řekl, že české veřejné finance jsou v dobrém stavu. Podle něj to vyplývá i z aktuálního potvrzení úvěrového ratingu České republiky od mezinárodních agentur. Aktuální zadlužení Česka, které letos podle prognózy ministerstva financí dosáhne 44,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP), je pod maximální evropskou hranicí 60 procent, uvedl Babiš. Podle Národní rozpočtové rady ale státní dluh v budoucnu poroste, vládní konsolidační balíček pouze oddálí náraz do dluhové brzdy zhruba o pět let do počátku 30. let. Dluhová brzda je stanovena na 55 procent HDP, při jejím dosažení musí vláda, kraje, obce a další veřejné instituce schválit vyrovnané rozpočty.