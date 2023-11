Některé ukrajinské firmy do Ruska nadále dodávají letecké součástky

Charkovská firma přitom oficiálně po začátku konfliktu na východě Ukrajiny v roce 2014 pozastavila do Ruska dodávky. Podle zjištění novinářů ale dodala po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu ruské společnosti součástky sloužící k opravě transportních letounů An-124 za nejméně 120 milionů rublů.

Kyjevská firma Radar pak stejné ruské společnosti dodala součástky k vrtulníkům Ka-32 za nejméně 67 milionů rublů, tvrdí novináři investigativních projektů. Další náhradní díly podle nich dodaly ukrajinské podniky Motor Sič, Artem či Charkivske agregatne konstruktorske bjuro.

Do Kyjeva dnes přijela místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, s ukrajinskými představiteli by měla diskutovat zejména o boji proti korupci. Evropská komise doporučila na začátku listopadu zahájit s Ukrajinou přístupová jednání. Je podle ní nicméně potřeba, aby země, která se už déle než rok brání ruské vojenské agresi, pokračovala ve svém reformním úsilí. Návrh unijní exekutivy budou ještě muset na svém prosincovém summitu jednomyslně schválit prezidenti a premiéři všech zemí EU.

„Jsem ráda, že jsem mohla přijet do Kyjeva,“ napsala Jourová ukrajinsky na sociální síti X. Anglicky následně dodala, že s Ukrajinci bude diskutovat právě o veškerých iniciativách souvisejících s budoucím rozšířením EU. „Budeme je podporovat, jak dlouho to bude potřeba,“ doplnila.

Я рада, що змогла приїхати до Києва.



With our Ukrainian friends, I will discuss their initiatives in view of #enlargement, especially on anti-corruption.



