Aktualizováno: Odbory jsou podle Středuly připravené dál protestovat, pokud vláda nebude jednat

Odboráři jsou připraveni k pokračování protestních akcí, pokud s nimi vláda nebude jednat, prohlásil v úvodu dnešní demonstrace proti krokům Fialovy vlády šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. V krátkém projevu na pražském Malostranském náměstí také kritizoval přístup vlády k sociálnímu dialogu.

Odboráři protestují, protože se jim nelíbí vývoj Česka za současné vlády, řekl Středula. Kritizoval komunikaci kabinetu. V případě, že vláda nebude chtít jednat, jsou odbory připravené v protestních akcích pokračovat. „Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem,“ uvedl. Zdůraznil, že odboráři tentokrát zastupují i zaměstnance, vlastníky a manažery, což se ještě nestalo.

Lékaři a zdravotníci nechtějí, aby jejich protest poznamenal péči, uvedl na demonstraci předseda Českého lékařského odborového klubu Martin Engel. „Nenechme se postavit proti sobě,“ vzkázal pacientům s tím, že původně se lékaři ohradili proti úpravě přesčasů, která by z nich udělala nevolníky. „Nyní chceme víc, chceme pro vás pacienty a nás zdravotníky zachovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči,“ uvedl.

Pavel Bednář za Odborový svaz státních orgánů a organizací zmínil mimo jiné požadavky pracovníků v kultuře, zajištění bezpečnosti státu. I on zopakoval, že pokud vláda nepřistoupí k dialogu s odbory, budou protesty pokračovat. Vedle dalších řečníků zmínil neschopnost vlády komunikovat na příkladu videa premiéra Petra Fialy (ODS) z nákupu v Německu. Zdravotnictví, školství a bezpečnost jsou základní funkce státu, které tato vláda neplní, konstatoval.

Protest odborářů proti Fialově vládě | zdroj: twitter.com/JStredula

Premiérovi by mělo být jasné, že snižování výdajů na vzdělávání nevede ke světlým zítřkům, ale do rozvojové země, řekl šéf školských odborů František Dobšík. Tam podle něj školy a lidé směřovat nechtějí. Podfinancování školství se netýká jen regionálního školství, ale i vysokých škol, dodal. Předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo zmínil nespokojenost odborů s poklesem reálných mezd i změnami v důchodech. Stejně jako Bohumír Dufek ze Asociaci samostatných odborů (ASO) mluvil o neochotě ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečka jednat o navýšení minimálních mezd a dopadech zvýšení cen elektřiny.

Odboráři vyrazili na Malostranské náměstí pochodem od Rudolfina, lídři odborů včetně Středuly nesli v čele průvodu transparent s nápisem Za lepší budoucnost ČR. Pochod s řadou transparentů i státních vlajek, vlajek odborových svazů i některých politických stran vedl mimo jiné kolem sídla ministerstva financí, před kterým účastníci bučeli a křičeli. Poté se zaplnila většina spodní části náměstí až po tramvajovou trať.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Stávka se dnes podle odborových předáků koná ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastavila na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Podle školských odborářů dnes zcela zavřelo nebo omezilo provoz 74 procent všech regionálních škol.

Odboráři po protestu s ministrem práce jednat nebudou

Odboráři se dnes po své pražské demonstraci s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) nesejdou. Podle informací ČTK se měla schůzka konat odpoledne po skončení pražské demonstrace. Jednání by však bylo jen v případě, že by s předáky chtěla jednat takzvaná K5, tedy lídři pětice vládních stran, řekl ČTK Středula. K jednání K5 s odbory vyzval v neděli. „Jsme připraveni jednat,“ zopakoval šéf odborové centrály.

Zrušení schůzky ministerstvo práce nekomentovalo. Jurečka kvůli stávce, protestům a možnému jednání zrušil svou dnešní cestu do Bruselu na zasedání unijních ministrů práce a sociálních věcí.

Jurečka nevidí prostor pro celkovou revizi tzv. vládního ozdravného balíčku, jak požadují odboráři. Nemyslí si, že by se do jednání tripartity našel ještě termín pro jednání lídrů koalice s odborovými předáky, řekl ČTK a České televizi. „Že by se dělala nějaké korekce ozdravného balíčku, já pro to prostor nevidím... paušálně říct, že bychom balíček revidovali, tak to určitě nelze,“ řekl Jurečka. Do budoucna nevyloučil případné úpravy v nastavení parametrů podle připomínek a poznatků z praxe.