Odbory dnes stávkami a demonstrací protestují proti krokům Fialovy vlády

V Česku začal odborářský den protestů proti krokům vlády. V řadě firem, škol či úřadů se uskuteční stávka, tisíce odborářů a odborářek pak dorazí do Prahy na protestní pochod a demonstraci. Předáci nechtěli dosud zveřejnit, kolik lidí se do stávek zapojí. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že stávku považuje za neodůvodněnou, v předvečer protestů pak dokonce hlásal, že jsou za nimi politické ambice odborářských vůdců.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Členové kabinetu naopak opakují, že s odboráři jednají, a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že kabinet je připraven s odboráři jednat i dále.

Stávku vyhlásilo deset odborových svazů. Vedle školských odborů a svazu KOVO jsou to odbory úřednické, dřevařské, zdravotnické, dopravní, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz. Další svazy je podporují. Na protestech spolupracuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) s Asociací samostatných odborů (ASO). ČMKOS jako největší centrála v zemi zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členů. ASO má 12 organizací s asi 110 000 odboráři. Ke členům patří vlivné železničářské a lékařské odbory.

Podle školských odborů se chystá do celodenní stávky zapojit asi 70 procent škol. Na dvě hodiny se má přerušit práce ve všech závodech automobilky Škoda Auto, a to od 13:00 do 15:00. Podle předsedy svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře chtějí celý den stávkovat úředníci některých úřadů práce či sociální správy, v části úřadů bude hodinová stávka přes poledne a část se připojí symbolicky. Symbolické zapojení plánují i dopravní odbory, třeba řidiči autobusů by mohli jezdit v reflexních vestách. Předák nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo minulý týden řekl, že se stávka uskuteční ve stovkách průmyslových firem. Mohl by to být až milion zaměstnanců. Podle dostupných údajů jsou v ČR asi čtyři miliony zaměstnanců.

Jurečka ČTK v pátek řekl, že kvůli stávce a protestům zrušil svou cestu do Bruselu na jednání ministrů práce. Místo toho se chce sejít s odboráři a stávkujícími. Vláda podle ministra odborům nabídla, že by se na zvýšení výdělků ve veřejné sféře a posílení rozpočtů resortů mohly využít peníze, které se letos neutratí. Putovaly by hlavně do odměn. Výše sumy by měla být jasná kolem poloviny ledna. Odboráři požadují ale navýšení platových tarifů. Předák ČMKOS Josef Středula ČTK řekl, že věří v to, že kabinet po stávce a protestech k nějakým opatřením a ústupkům přikročí.

Z průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK pro Českou televizi vyplývá, že stávku odborů podporují asi dvě třetiny lidí v Česku, naprostá většina z nich ale dnes stávkovat nebude. Pro stávku jsou hlavně voliči opozice, především hnutí ANO. Ani velká část voličů koalice však nesouhlasí s výrokem premiéra, že je stávka neodůvodněná a ze strany odborů nezodpovědná.

Začala stávka škol, odbory a stávkující se obávají snížení kvality výuky

V Česku začala celodenní výstražná stávka základních, středních a mateřských škol, podle odhadu odborů se do ní zapojí v různé míře téměř 70 procent škol. Některé zůstanou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se v neděli večer omluvil rodičům, že se oni a jejich děti stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími. Žádná z možných změn ve školství podle něj nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, cílem je zajistit dlouhodobě udržitelné personální obsazení.

Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Poukazují na to, že to povede ke snížení kvality výuky. Chtějí také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. V Česku je podle ročenky ministerstva školství přibližně 4200 základních, 1300 středních a 5400 mateřských škol.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek také minulý týden řekl, že vláda je připravená zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Spor podle Beka není o tom, zda má někdo dobrou vůli přidat peníze, nebo ne, ani nejde o spor o diplomatických či profesionálních schopnostech jednotlivých aktérů, nýbrž se týká ekonomických možností státu. Ministr v neděli večer také řekl, že odbory při jednání s ministerstvem nestanovily jasně své požadavky. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka je to úhybný manévr, který má odbory a stávkující znevěrohodnit v očích veřejnosti.

Stávku podporuje i vysokoškolský odborový svaz, 13 fakult podpoří požadavky regionálního školství hodinovou výstražnou stávkou. Podporu vyjádřili i vychovatelé a někteří středoškolští studenti, kteří uspořádají v Praze protest.

Bek i odboráři chtějí v jednání pokračovat i po stávce. Podle ministra nesmí být příčinou toho, že spolu ministerstvo, aktéři ve školství a odbory přestanou vést dialog. Oprava systému financování škol je podle ministra možná cestou změn školského zákona. Novela by měla umožnit lépe řídit personální růst ve školství.