Vláda bude řešit varianty státního obchodníka s energiemi

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Ministr to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Státní obchodník s energiemi by podle Síkely měl být připraven v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce na příští rok. V řádů dnů, maximálně týdnů chce dokončit administrativní proces pro jeho vznik. Zdůraznil, že nutná bude rovněž změna energetického zákona. Síkela bude o podobě konceptu jednat v pondělí s odborníky, následně ho představí koalici a vládě. Ta by měla vybírat z více variant. Sám preferuje vznik agentury, což je podle něj nejrychlejší řešení. Prvním úkolem státního obchodníka bude zajištění energií pro veřejné instituce na příští rok. „Paralelně s jeho přípravou budeme připravovat nákupy energií, které by následně za výhodnější ceny tento obchodník přeprodal veřejné správě,“ řekl už v týdnu Síkela. Vznik státního obchodníka žádají i kraje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že jde o důležitý krok, musí ho však doplnit další opatření. Zmínil například možnou regulaci cen. Připomněl, že kraje dosud většinou nemají zajištěnou elektřinu například pro nemocnice nebo školy na příští rok. „Měli jsme opakované soutěže, ale nikdo se nepřihlásil,“ dodal. Možné zastropování cen energie bude v pátek projednávat mimořádná evropská rada pro energetiku. Síkela v této souvislosti zdůraznil, že je klíčové, aby evropští ministři dosáhli shody. V opačném případě totiž podle ministra trh s energiemi zareaguje dalším zvyšováním cen. Rada se podle Síkely bude zabývat několika způsoby řešení, například plošným zastropováním cen energií, oddělením cen elektřiny a plynu na burze nebo novým návrhem Evropské komise na regulaci cen energie z jaderných nebo uhelných elektráren. Síkela v této souvislosti řekl, že věří v dosažení celoevropské shody, protože řada dříve konzervativních států nyní mění na možné regulace názor. Mohlo by vás zajímat Proti vládě na Václaváku demonstrovalo 70 tisíc lidí

