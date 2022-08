Když se nepodaří prosadit ‚evropský strop‘ na ceny energií, zavede vláda ‚český strop‘

V pořadu Partie na CNN Prima News o tom v neděli informoval ministr práce a sociálních věcí, lidovec Marian Jurečka. Upozornil však, že takové opatření by stálo desítky miliard korun, které by nepokryla ani chystaná daň z mimořádných zisků ani dividenda od společnosti ČEZ.

„Společné řešení se musí najít. Pokud by se ale nenašlo, jsem také připraven spustit kurzarbeit,“ řekl Jurečka.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček za ANO v debatě však zdůraznil, že mnohé země už ceny zastropovaly samy a společné řešení jim nemusí vyhovovat i kvůli rozdílným energetickým zdrojům. Havlíček vyslovil názor, že vláda by měla vyhlásit nouzový stav.

Premiér Petr Fiala se po dohodě s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou chystá svolat jednání rady ministrů pro energetiku k mimořádným opatřením k řešení energetické situace. Podle jeho vyjádření je třeba směřovat k evropským stropům cen energií.

Takové řešení podporuje i viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. V nedělní debatě ČT Otázky Václava Moravce řekl, že „ceny plynu se odtrhly od ekonomické reality a jsou v současnosti hlavním zdrojem inflace“.

Cena elektřiny pro francouzský trh na energetické burze EEX tento týden poprvé přesáhla 1000 eur za megawatthodinu. Na rekordu je i cena elektřiny pro Německo. Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent.

Růst ceny elektřiny je důsledkem růstu cen zemního plynu, jehož dodávky Ruskové škrtí. A jak naznačuje místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv, škrtit budou dál.

Medvedev threatened European countries with gas at a price of €5,000



"Due to the rise in gas prices to €3,500 per thousand cubic meters, I am forced to increase the projected cost to €5,000 by the end of 2022. With warm regards," Medvedev wrote in his Telegram channel. pic.twitter.com/8IHpFtB2go