Víte, co Babiš slíbil před pěti lety a na co jsme dočista zapomněli?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Slibem neurazíš. Andrej Babiš je proto rozdává na potkání. Co na tom, že jsou jako jízdní řády, že se jimi mašinfíra z Agrofertu a Strakovy akademie neřídí.

Pamatujete si, co Andrej Babiš říkal o svých médiích ze skupiny Mafra v roce 2013? Tvrdil, že je dá na burzu a sám bude jen menšinovým akcionářem, aby se vyhnul obvinění, že ovlivňuje jejich obsah.

"Znechucen obviněními, že ovlivňuje obsah médií, Babiš plánuje, že Mafru a příští mediální akvizice bude veřejně obchodovat a stane se menšinovým akcionářem," psal v listopadu zmíněného roku deník New York Times. A tento záměr šéf ANO později potvrdil v rozhovoru pro ČTK.

Teď ale Agrofert kupuje další média od vydavatelství Bauer Media a Babiš o svém někdejším slibu už nemluví. Patří se mu ho připomenout.

Nevěděli, s kým mají čest

Ve zmíněném článku newyorských timesů (zkrácená verze zde) upozorňoval středoevropský zpravodaj listu na Babišův telefonát do redakce Lidových novin v roce 2013 krátce poté, co šéf ANO převzal vydavatelství Mafra.

Rozezlený Babiš se domáhal, aby mu novinář z politické redakce vysvětlil, proč noviny nezaznamenaly tiskovku jeho strany. "Zajímavé, že všichni vaši konkurenti ty zprávy dávají, protože můj ksicht totiž prodává noviny. Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest!" vyhrožoval v telefonu.

Lidové noviny, které mu tehdy ještě nešly na ruku, zveřejnily přepis hovoru na svém webu (tady).

Telefonát přitom následoval pouhý den poté, co Babiš prohlásil, že vůči svým médiím bude vystupovat pouze v roli investora. "V žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře. Ať si píší, co chtějí," ujistil a na svém twitterovém účtu slíbil: "Samozřejmě, že nebudu novinářům zasahovat do řemesla, hned by se to rozneslo a byl bych mrtvý muž."

Leccos se už "rozneslo" – a hned několikrát. Babiš je však živý a čiperný premiér. Dokazují to snímky z jeho dovolené, na kterou se vydal během druhého kola senátních voleb.

Od doby, kdy Babiš koupil Mafru, uplynulo dlouhých pět let a mediální dům na burze není. Změnilo se pouze to, že Mafra, která spadá pod Agrofert, je ve svěřenském fondu. Babiše k tomu přinutil zákon o střetu zájmů.

Babišův vztah k Mafře se tím ale změnil jen formálně. Sotva se dá věřit pohádkám o tom, že věcem ve svém mediálním impériu nechává premiér volný průběh, že se nezajímal o miliardovou akvizici a že je mu jedno, o čem média z Mafry píší.

Že to tak není, naznačuje nejnověji třeba dopis z úřadu vlády, který zveřejnil web Lidovky.cz a který obhajoval odmítavý postoj šéfa vlády k syrským sirotkům.

Teď si vás kúpim

Teď se tedy Babišovo mediální impérium rozroste o média ze společnosti Bauer Media, která vydává zejména bulvární časopisy, magazíny pro ženy a motoristy, programové časopisy a magazíny o životním stylu. Mafra má podíl na mediálním trhu 15 procent a Bauer 14, to je dohromady 29 procent. Pokud vše klapne, bude Babiš v Česku mediálním magnátem číslo 1.

Experti oslovení Hospodářskými novinami odhadli cenu obchodu, kterou ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, na miliardu korun (Mediální dům Mafra koupil Babiš od Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft za 3,7 miliardy a k tomu si nadělil v Česku nejposlouchanější Rádio Impuls.)

Když Babiš před pěti lety mluvil o tom, že svá média dá na burzu, aby se vyhnul obviněním, že je ovlivňuje, zmínil, že by ještě před tím rád nakoupil další média a cenné papíry pak nabídl v "jednom balíku". Agentuře ČTK tehdy sdělil, že část akcií nabídne novinářům.

Po nejnovějším nákupu (pokud klapne) bude mít Babiš pohromadě mediální balík, který se na burze dá slušně obchodovat. Na co se ještě bude vymlouvat? Že chce dál kupovat? Kdo ví, třeba je jeho cíl obsažen v hlášce milionářského vidláka z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág: "Tak, a teď si vás kúpim všechny!"