Víno bez alkoholu národ vinařů nechce, bary tak zkouší alespoň nevinné koktejly

Vypadají jako známé alkoholické koktejly, chutnají jako známé alkoholické koktejly, ale neopijete se po nich. Pařížské bary se v mezičase, kdy musí mít zavřeno, snaží vymyslet, jak přilákat nové zákazníky. A protože celosvětově roste trend nápojů s minimem alkoholu a Francouzi jsou jako vinaři k nealkoholickým vínům nedůvěřiví, zkouší to formou koktejlů.

Za barem, který ještě září novotou, stojí barman a nalévá zručným a přesným pohybem červenou tekutinu do shakeru. Tento podnik v Paříži, kde platí noční zákaz vycházení, zatím čeká na své slavnostní otevření. Zákazníky chce přilákat nealkoholickými nápoji.

"Je to snaha narušit obvyklá pravidla a hlavně vzít v potaz změnu vkusu spotřebitelů," vysvětluje Marie-Laure Berny-Tarenteová. Je to generální ředitelka podniku Drinks&Co, chrámu alkoholu, který je zároveň i vinárnou, koktejlovým barem, restaurací a místem, kde se učí míchat koktejly.

Kvůli pandemii se kurzy konají on-line, bar a restaurace jsou zavřené. Dvanáct barmanů v kožených zástěrách, najatých v Soulu, na Bali nebo v Amsterodamu, se přeškolilo na prodejce vína a pomáhají s výběrem několika málo zákazníkům, kteří se v podniku zastaví.

Na policích jsou vystaveny "destiláty" exotických jmen, které jsou však bez alkoholu. Hořkost, textura či barva, které připomínají alkohol, se vytváří za pomoci kořínků, kůry a louhování nebo destilace rostlin. "Každý koktejl na našem nápojovém lístku si můžete objednat v alkoholické nebo nealkoholické verzi, cena je stejná a chuť velmi podobná," vysvětluje John Benoliel, který dělal 15 let barmana v Londýně.

No-low trend

Londýn má podle Benoliela před Paříží náskok pět let v trendech jako je "no-low", což jsou nápoje s minimem alkoholu nebo úplně bez něj. V Londýně také vznikl fenomén rychlého opíjení se dospívajících známý jako "binge drinking", připomíná Benoliel. V roce 2013 Londýn jako první město zahájilo kampaň na umírnění pití, dnes po celém světě známou jako "suchý leden".

"Existuje nová tendence k umírněnosti (...), zejména u mladších generací," uvádí Sophie Shaw-Brownová z londýnské společnosti IWSR, která se zaměřuje na analýzu trhu vín a destilátů. Rozhodně ale nejde o abstinenci. "Jsou to lidé, kteří mění své návyky, aby si více užili konzumaci alkoholických nápojů," doplňuje Shaw-Brownová.

V Británii trh nealkoholických nápojů v letech 2014 až 2019 vzrostl o deset procent, ve Spojených státech o 11,9 procenta, uvádí IWSR. Ve Francii, tedy zemi vína, kde donedávna měli jen jedno nealkoholické šumivé víno, určené pro děti, vzrost podíl nealkoholických drinků o 10,4 procenta. O většinu růstu se postarala piva.

Nealkoholická vína

Celosvětová spotřeba alkoholu má klesající tendenci, ale poptávka po "no-low" nápojích by podle Shaw-Brownové mohla do roku 2024 tvořit asi 30 procent. Ve Franci se tento trend prosazuje pomaleji, nealkoholická vína jsou podle Francouzů příliš sladká a málo výrazná.

"Paříž je možná trh pro takové nápoje, ale ne u mě," říká majitel vyhlášené vinárny Cyrille Coniglio. "Naopak po první uzávěře jsem prodal opravdu velmi kvalitní a velmi drahá vína, lidé si v tu chvíli chtěli udělat radost," dodává Coniglio.

Trh zkoumají i výrobci alkoholických nápojů. Společnost Bacardi-Martini si v lednu objednala průzkum, ze kterého vyplynulo, že 60 procent Francouzů by chtělo vyzkoušet nealkoholické nebo nízkoalkoholické drinky.

Majitel vinárny v Paříži David Colliot dává tomuto trhu šanci, dnes představují nealkoholické drinky dvě procenta jeho tržeb. Pijí je těhotné ženy nebo starší lidé.

V roce 2012 vznikla firma Le Petit Béret, která pět let za pomoci vědců hledala způsob výroby nealkoholického vína, které by si zachovalo chuť jednotlivých odrůd, aniž by se používal proces dealkoholizace. Nakonec se to povedlo, nejčastějšími zákazníky jsou lidé ze severní Evropy a firma se chce v budoucnu zaměřit i na muslimské země, kde je pití alkoholu zakázané.