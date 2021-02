Premiéři přicházejí a odcházejí, Larry zůstává. Už deset let

Je to příběh jako z pohádky - skromný toulavý kocourek Larry se z kočičího útulku dostal až do sídla britského premiéra. Za svou desetiletou službu se kocour s titulem Vrchní myšilov stal národním miláčkem, světovou celebritou a o jeho přízeň se ucházejí politické špičky z celého světa.

Sídlo britského premiéra v Downing Street 10 chrání kočky před hlodavci už několik staletí, nejstarší oficiální zmínky sahají do 20. let minulého století. Larryho do jeho funkce uvedl v únoru 2011 premiér David Cameron, byť zrovna on prý s kocourkem nevycházel zrovna nejlépe. Ostatně získat si Larryho respekt, natož přízeň není vůbec snadné. I když třeba s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou si docela rozuměl.

Obliba Larryho, který do londýnského sídla přišel ve svých čtyřech letech, vyvolala otázku, co s ním bude po Cameronově rezignaci. Naštěstí pro jeho fanoušky kocourek zůstal ne své funkci a jen do svého sídla postupně vpustil nové ministerské předsedy - nejdříve Theresu Mayovou a po ní Borise Johnsona.