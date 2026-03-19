Víkend pod sněhem? Meteorologové varují před ochlazením
19. 3. 2026 – 12:01 | Magazín | BS
Od severu se blíží studená fronta a nadcházející dny budou vypadat podle toho, předpovídají odborníci ž Českého hydrometeorologického ústavu.
Již před nějakým časem meteorologové varovali, že se chystá pěkně náladové počasí. A měli pravdu: Po několika dnech, kdy teploty létaly nahoru dolů a mrazivá rána střídala prakticky letní odpoledne, zase přijde ochlazení.
Dnes bude ale ještě příjemné teplo: „Dnes počasí u nás ovlivní oblast vyššího tlaku vzduchu se středem u Britských ostrovů. Očekáváme, že bude jasno až polojasno, zpočátku v severozápadní polovině Čech, během dne místy i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v nížinách až 15 °C,“ píší odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Zítra a o víkendu ale přijde chlad: „Zítra přes naše území od severu přejde slabá studená fronta. Postupně začne oblačnosti přibývat a na některých místech se objeví dešťové, na horách i sněhové srážky,“ předpovídají meteorologové.
Konec víkendu pak přinese další změny: „O víkendu bude postupovat ze střední Evropy k jihozápadu tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. V sobotu, kromě zvětšené oblačnosti budou ještě doznívat přeháňky, na horách stále sněhové a mírně se ochladí. V neděli už se postupně dočkáme slunečného počasí.“
A aby náladovosti nebylo málo, příští týden zase přijde ochlazení: „Začátkem příštího týdne počasí u nás bude ovlivňovat okraje tlakové výše nad severovýchodní Evropou, přinášející zmenšenou oblačnosti a za studenou frontou, která přejde ve středu přes naše území k jihovýchodu, k nám začne proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu,“ dodávají odborníci.