Přitvrzuje. Ornella Koktová o spolupráci s Agátou: "Bylo to něco šíleného, některé věci už byly opravdu proti lidskosti"
19. 3. 2026 – 12:13 | Magazín | Jana Strážníková
Ornella přitlačila na pilu a v rozhovoru o pracovních vztazích mimo kameru si vůči své dosavadní kamarádce nebrala vůbec žádné servítky.
Kdo by snad pořád ještě naivně čekal, že se kamarádky nakonec usmíří a Agáta s Ornellou bude pokračovat dál, už mu nejspíš nezbývá moc stébel, kterých by se ještě mohl chytat. A představa, že si influencerky nakonec podají ruce, se zdá každý den víc a víc nemožná.
Obzvlášť, když Ornella Koktová ve svých prohlášeních povážlivě přitvrzuje.
„Víte, jak se Agáta chovala ke mně?“ reagovala Ornella rozrušeně, když se jí redaktor eXtra.cz ptal na to, zda se vůči partnerce Agátě Hanychové náhodou nezachovala celkem nepěkně během oné osudové oslavy narozenin, kdy oznámila svůj projekt Ornella Life, aniž by o tom komukoliv předem řekla.
„Ne, neříkej mu to, řekli jsme, že to nebudeme pouštět,“ zastavil jí ale partner a exmanžel Josef Kokta.
„Teď vám to řeknu v podstatě bez emocí. Agáta si udělala bez probrání se mnou také podcast na placené platformě se svým bratrem. Byla jsem v pohodě, neřešila jsem to, nerozmatlávala jsem to. Pak řekla, že v den mých narozenin si udělá podcast se svojí matkou, který se mnou nekonzultovala a opět si ho udělala na nějaké své placené platformě,“ dodala po chvíli Ornella.
Podcast s bratrem pocházel z doby, kdy Agáta s Ornellou ještě nespolupracovala, nedává tedy moc smysl, že by s ní měla cokoliv probírat. V případě podcastu s matkou má nicméně Ornella pravdu.
„A moje reakce? Neudělala jsem scénu a byla jsem opět v pohodě. Ačkoliv tyhle dva formáty jsou podcasty, které by se mohly brát jako přímá konkurence, neudělala jsem vůbec nic a byla jsem v klidu. A potom já si udělám sice na placené platformě, ale naprosto jiný formát, který se jí netýká, přesto je oheň na střeše,“ pokračovala Ornella.
Rozhovor se pak stočil na Ornellino prohlášení, že je pro ní přednější duševní zdraví než výdělek. Touto větou oznámila své ukončení spolupráce s Agátou.
A na toto téma si Ornella opravdu nebrala servítky: „Opravdu jsem tam ale nechtěla říkat ty detaily, které se děly mimo kamery, protože to bylo něco tak šíleného, co dělala, že by jí za to jiný šel asi podpálit dům, kdyby mu tohle prováděla,“ prohlásila tvrdě.
„Některé ty věci už byly opravdu proti lidskosti,“ pokračovala.
„To, když říkám, že to bylo proti důstojnosti a lidskosti, je postavené na reálném základu. Opravdu nejde jen o to, že by mi řekla, že jsem k*áva. Je to už jiný level,“ pálí dál Ornella.
„To, co probíhalo, bylo na mě tak moc, že jsem si řekla, že tohle už nechci zažívat a že mi to za ty peníze nestojí. Tak jsem se rozhodla skončit. A nemá to žádnou souvislost s dokumentem, který jsme spustili. Kryje se to časově jen náhodou,“ dodává na závěr.