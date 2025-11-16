Věznice pro vrahy, která vypadá jako luxusní resort. Ale překvapivě funguje
16. 11. 2025 – 8:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Norská věznice Halden působí spíš jako moderní kampus uprostřed lesa než místo, kde si odpykávají tresty vrazi či pašeráci drog. Žádné mříže, žádné zbraně, zato jóga, truhlářské dílny a opravdová šance začít znovu. Tento odvážný experiment v rehabilitaci mění pohled na to, co vězení může být – a výsledky jsou ohromující.
Když se v roce 2010 otevřela norská věznice Halden, mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. To, co mělo být vězení s nejvyšším stupněm ostrahy, najednou připomínalo spíše designovou školu umění uprostřed lesa. Stavba trvala deset let a stála 1,5 miliardy norských korun – tedy přibližně 3,3 miliardy českých korun – ale výsledkem je zařízení, které doslova popírá klasické představy o trestu.
Halden leží na ploše 75 akrů v lesích Østfoldu a působí spíše jako skrytý kampus než jako věznice. Žádný ostnatý drát, žádné elektrické ploty, žádné strážní věže. Objekt ohraničuje elegantně zakřivená betonová zeď vysoká přibližně sedm metrů, kterou zjemňuje okolní příroda. Architekti vsadili na světlo, dřevo, prostor a hlavně na to, aby vězni nemuseli trávit roky v prostředí, které je psychicky drtí. Trest má být pouze ztráta svobody, nic víc.
Cely vypadají jako minimalistické studentské pokoje. Každá má vlastní sprchu, WC, televizi, ledničku a vysoké okno bez mříží s výhledem do lesa. Působí to až nepatřičně, když si člověk uvědomí, že mezi obyvateli jsou vrazi, násilníci či pašeráci drog. Jenže právě zde se ukazuje klíčová myšlenka celého systému – pokud se mají vrátit do společnosti, musí mít šanci zachytit se v normálním rytmu života.
Každodennost, která mění životy
V Haldenu vstávají v půl osmé. Zamčení čeká až ve 20:30, takže přes den mají čas pracovat, studovat a trénovat dovednosti pro život po propuštění. Vězni tráví dny prací v truhlářských dílnách, garážích, grafických studiích nebo kuchyni. Mnozí odcházejí jako kvalifikovaní tesaři, mechanici či kuchaři. Jiní získají maturitní vzdělání nebo si doplní odborné kurzy. A další nahrávají hudbu v profesionálním studiu s ironickým názvem Criminal Records.
Dozorci tu nežijí odděleně. Jedí s vězni, sportují s nimi, účastní se aktivit. Tento princip se nazývá dynamická bezpečnost a patří mezi nejodvážnější prvky norské vězeňské filozofie. Neozbrojení důstojníci vnímají vězně jako lidi, ne jako nepřátele za zdí. Budují vztah, který funguje jako prevence násilí. Zatímco v britských a amerických věznicích jsou útoky na personál denním chlebem, v Haldenu jde o událost tak vzácnou, že si vedení sotva vzpomene, kdy naposledy se něco stalo.
Zajímavé je i to, že téměř polovina důstojníků jsou ženy. Mnozí vězni přiznávají, že to výrazně tlumí agresivitu a zlepšuje atmosféru. Personál také prochází dvou až tříletým studiem na univerzitě – na rozdíl od britských dvanácti týdnů. Učí se kriminologii, psychologii, práci s traumatem, sociální práci i právo. Nejsou to hlídači, ale průvodci. Dalším unikátním prvkem je důraz na rodinné vztahy. Vězni mohou na dva dny navštívit speciální chatku v areálu se svými dětmi a partnerkou. Je to privilegium, které si musí zasloužit, ale pro mnohé představuje nejsilnější motivaci změnit svůj život.
Rehabilitace místo odplaty – a výsledky mluví jasně
Halden není jen krásná budova. Je to důkaz, že jiný přístup k trestům funguje. Norsko mělo v 80. letech stejný problém jako mnoho západních zemí – vysokou míru recidivy, tvrdý vězeňský režim, málo kontaktu, málo podpory. Pak přišla vlna reforem a vše se otočilo. Dnes je recidiva v Norsku kolem dvaceti procent. Ve Spojených státech a ve Spojeném království se stále pohybuje kolem padesáti až šedesáti. Rozdíl je propastný. A není to náhoda. Je to výsledek promyšleného systému, který člověka neláme, ale staví na nohy.
Když se Haldenem procházíte, nejvíc Vás překvapí klid. Žádný křik, žádné kovové dunění, žádné dusivé napětí. Jen zvuk míče na hřišti, klapot v truhlářské dílně, tlumený smích v grafické učebně. A pak drobné detaily – růže na parapetu cely, vzkaz od bývalého vězně na tabuli pro nového obyvatele, že láska osvobozuje. Nebo tichý muž u šicího stroje, který si plánuje udělat vysokou školu. Halden není ráj. Je to stále vězení. Ale je to vězení, které nezanechává po propuštění zlomené lidi. Jeho obyvatelé odcházejí s dovednostmi, motivací a respektem ke společnosti, do které se vracejí.
V době, kdy i Norsko čekají rozpočtové škrty a Høidal se obává o budoucnost programů, je Halden důležitou připomínkou. Pokud společnosti záleží na bezpečí, nemůže stavět jen zdi. Musí stavět mosty zpět do života. A Halden dokazuje, že když dá vězni šanci, vrátí se z něj člověk, ne hrozba.