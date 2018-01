Vezměte si mě, vyzval ženy na Facebooku. Do týdne se oženil

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Sociální sítě zažily už nejrůznější bizarnosti. Mezi ty nejnovější patří návrh muže z Nigérie, kterému byly seznamky málo, rozhodl se najít manželku prostřednictvím Facebooku a rovnou jí i nabídl datum svatby - za šest dní. A světe div se, podařilo se mu to - když se sešli, byla to prý láska na první pohled.

Třicetiletý Chidimma Amedu 30. prosince na facebooku požádal ženy, které se chtějí stát jeho manželkou, aby mu napsaly.

"Mám už na to věk, jsem připraven a nehodlám plýtvat časem... Pošlete mi své přihlášky. Nejkvalifikovanější z vás si vezmu za ženu 6. ledna 2018. Přihlášky můžete posílat do půlnoci 31.12.2017," napsal Amedu. Krátce nato dodal, že jde o vážný návrh a výmluvy, že to nějaká žena nestihla, přijímat nebude.

Následně mu přišlo několik odpovědí, ale jedna ho zaujala. "Mám zájem, napiš mi zprávu... haha," okomentovala příspěvek Sophy Ijeomaová. Ze začátku si prý myslela, že jde jen o vtip, ale zajímalo ji, jak se bude konverzace vyvíjet.

Její budoucnost se ale změnila, když jí napsal a krátce nato si zavolali. O dva dny později odjel Amedu ze své rodné Abuje do 500 kilometrů vzdáleného Enugu, aby se se svou budoucí manželkou setkal. Čekala na něj před obchodem a podle ní to byla láska na první pohled.

Lásku na první pohled příbuzní posvětili

"Je to nejpohlednější muž, kterého znám, a hned se mi líbil," řekla v rozhovoru s BBC. Po dvouhodinovém povídání, při kterém byli oba nervózní, se jí Amedu zeptal, jestli se nechce setkat s jeho strýcem, který shodou okolností v Enugu žije. Situace jí připadala poněkud vtipná, ale souhlasila.

Když přišli k strýci, Amedu už Ijeomaovou představil jako svou nastávající. "Strejdo, chci tě seznámit s dívkou, kterou si chci vzít," řekl. Strýc stejně jako jeho synovec zřejmě nerad plýtvá časem, a tak hned souhlasil.

U kmene Igbo, ze kterého muž i žena pocházejí, je tradičně zapotřebí souhlasu rodiny. Najít svůj protějšek na facebooku ale už tak tradiční není.

Protože otec Ijeomaové zemřel, musel se sňatkem souhlasit její starší bratr. V tentýž den i on dal páru svolení.

Potřeboval náhradu...

Amedu se měl původně oženit už loni v prosinci, ale vztah se mu v březnu rozpadl. Čím více se blížil konec roku, tím více si zoufal, že se mu sen nevyplní, a nakonec napsal, že hledá ženu, na facebooku.

"Chtěl jsem se oženit, měl jsem v hlavě datum, ale neměl jsem snoubenku, tak jsem se rozhodl žertovně napsat na facebook, ale byl jsem tomu otevřený," řekl Amedu.

Ijeomaová přiznala, že její přátelé byli k svatbě skeptičtí, ale ona si do toho mluvit nenechala. "Když je to ten pravý, tak to prostě víte," řekla. Na facebooku podle ní byli přáteli asi rok, ale nikdy si nenapsali.

Pár měl 6. ledna tradiční svatbu podle zvyklostí kmene Igbo a fotografie z obřadu byly zveřejněny na internetu. V dubnu se chtějí vzít ještě v kostele a pak jet na svatební cestu.