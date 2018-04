Vězení by Janouška ohrozilo na životě, píší znalci. Rozhodne soud

Pokud soud přihlédne k znaleckému posudku ohledně zdravotního stavu Romana Janouška, na čtyři roky odsouzený podnikatel by se už do vězení nevrátil. Komise osmi lékařů se shodla na tom, že pobyt za mřížemi by pro něho byl jasným ohrožením na životě i zdraví. Rozhodující slovo ale bude mít pražský městský soud, který se případem zabývá.