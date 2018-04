Přežili děsivé věci, přesto se svých vášní nevzdávají

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Málem umřeli při koníčcích, které milují. Měli štěstí. Děsivé zážitky je mohly - nejen psychicky - odrovnat na dlouhé roky, stal se však pravý opak. Nejenže se rychle zotavili, ale jejich vášeň pro to, co milují, se ještě prohloubila.

Pomyslným rekordmanem je, v pouhých dvaceti letech, Američan Dylan McWilliams. Nadšenec do turistiky a outdoorových aktivit zažil situace, ze kterých by možná, alespoň na chviličku, zatrnulo i Chucku Norrisovi. Ale pěkně popořadě.

Chřestýš, medvěd a žralok

Před třemi lety se tento blonďák a budoucí policista vydal na túru po divočině v Utahu, když se mu zdálo, že šlápl na kaktus. Při pohledu dolů však zjistil, že to, co považoval za neškodné trny, je ve skutečnosti chřestýš, který ho kousl do nohy. Williams nicméně nejen nezpanikařil, ale neobtěžoval se dokonce jít ani k lékaři. Chřestýš ho prý totiž kousl jenom lehce a mladík dostal do těla malou dávku jedu. "Pár dnů mi bylo trochu blbě," komentoval svůj první znervózňující zážitek.

Jenže měly přijít i horší věci. Loni v červenci vyrazil, tehdy ještě jako teenager, s přáteli na výlet do Colorada, kde přespávali pod širákem. Jedné noci se vzbudil ve chvíli, kdy ho chytil za zátylek medvěd. I přes brutální probuzení nicméně nezpanikařil a zaútočil šelmě na oči, dokud ho nepustila. Zvíře se nakonec rozhodlo Dylana a jeho parťáky "nesežrat" a zmizelo. Incident Dylanovi připomíná jizva po devíti stezích, ani to ho však od turistiky neodradilo.

Poslední "královský" zážitek pak McWilliams absolvoval před pár dny. Není totiž jen milovník výletů po divočině, ale i oceánu, což se ovšem taktéž neobešlo bez pořádné dávky adrenalinu, který by si člověk možná raději odpustil. Ve zkratce: během provozování bodyboardingu na Havaji ho napadl žralok. Dylan nejdřív ucítil něco na své noze, až pak uviděl původce podivného pocitu. Začal tedy kopat kolem sebe a zběsile plaval ke břehu, zatímco za sebou nechával krvavou stopu a nevěděl, zda se jedná jen o malé zranění, nebo jestli nepřišel třeba o kus nohy.

I tentokrát měl štěstí. Kousnutí zacelilo sedm stehů, ani další děsivá situace však budoucího policistu od outdoorových aktivit neodradila. "Neviním žraloka, medvěda, ani chřestýše," dodal sportovní nadšenec s tím, že byl prostě ve špatný čas na špatném místě a také měl samozřejmě štěstí v neštěstí. Doufá však, že se mu do budoucna už podobné "radosti" vyhnou.

Bethany po útoku žraloka na surfování nezanevřela

Zatímco McWilliams vyvázl z bezpochyby dramatických zážitků spíše s drobnějšími zraněními, surfařka Bethany Hamiltonová při tom svém málem zemřela. Příběh havajské rodačky obletěl svět poté, co ji v jejích 13 letech v roce 2003 napadl žralok ve chvíli, když čekala na dobrou vlnu - a ukousl jí ruku až k rameni. Dívka tehdy z posledních sil začala křičet a plavat ke břehu, což její přátelé zprvu považovali pouze za žert. Až posléze zjistili, že teenagerka silně krvácí.

Nakonec ztratila 60 procent krve, absolvovala sérii náročných operací a vše dle svých blízkých i lékařského personálu absolvovala s neskutečným optimismem, což prý též úspěšné léčbě hodně napomohlo.

Na surf nezanevřela - naopak. Vstříc vlnám vyrazila už několik týdnů po útoku. Zpočátku surfovala na upraveném prkně, pak se dokonce zprofesionalizovala a nyní používá běžné vybavení.

Poté, co se podruhé narodila, se Bethany objevila také v řadě televizních pořadů, byl o ní natočen dokument, vyšla kniha a v roce 2011 film s příznačným názvem Surfařka. V něm ji ztvárnila herečka AnnaSophia Robbová, kterou si můžete pamatovat jako nafoukanou holčičku ze snímku Karlík a továrna na čokoládu.

V současnosti Bethany vedle milovaného surfování zaměstnávají především mateřské povinnosti. V roce 2015 se jí narodil syn Tobias, v březnu letošního roku pak s manželem oznámili narození dalšího dítěte. Během obou těhotenství nadšená sportovkyně surfovala prakticky až do porodu.

127 hodin

A u krváků zůstaneme, jen vystoupíme z mořských vod. Američan Aron Ralston je blázen do horolezectví a turistiky. A zažil při tom pořádně perné chvíle. Taktéž roku 2003 se, tehdy jako sedmadvacetiletý, vydal na túru do kaňonu Blue John v Utahu.

Když zdolával skálu, uvolnil se jeden z balvanů a přiskřípl mu ruku. Následovalo pět pekelných dní, během nichž uvězněný Američan pomalu spotřebovával své skromné zásoby jídla a vody a nakonec se odhodlal k zoufalému činu - amputovat si vlastní ruku. S pomocí improvizovaného škrtidla a naprosto nevyhovujícího nože se mu to podařilo, podle svých slov to sice nesmírně bolelo, ale držela ho víra, že přežije a opět se setká se svou rodinou. Pokud by se odhodlal uříznout si ruku dřív, pravděpodobně by vykrvácel...

Po úspěšné amputaci se vydal směrem ke svému zhruba 13 kilometrů vzdálenému autu. A měl štěstí v neštěstí. Jednak potkal rodinu Nizozemců, kteří zde trávili dovolenou a zburcovali zachránáře, zároveň se krátce předtím jiní záchranáři, kontaktovaní jeho matkou, postupně dopátrali jeho auta a do oblasti vyslali helikoptéru, která ho okamžitě dopravila do nemocnice.

Pomoc přišla v poslední chvíli. Ralston během několika dnů zhubl o 18 kilogramů a ztratil čtvrtinu krve. Skončil na jednotce intenzivní péče, prodělal několik operací a zbytky jeho ruky, "posbírané" zpoza uvolněného balvanu, byly posléze zpopelněny a popel věnován jejímu původnímu "majiteli".

Ani on se svého koníčku nevzdal. Lezl se speciálně navrženou protézou po horách v Severní i Jižní Americe a stal se dokonce první osobou, která zdolala všech 59 vrcholů v Coloradu.

V roce 2010 se jeho příběh také dostal do kin - ve snímku 127 hodin režiséra Dannyho Boyla s Jamesem Francem v hlavní roli.

Ralston plánoval také účast na expedici na Mount Everest, zatím se na ni však nevydal. I on se totiž vedle sportu a motivačního řečnictví věnuje rodině. V roce 2009 se jeho přítelkyni narodil syn Leo, a vášeň pro hory tak lehce ustoupila do pozadí.