Venezuela schválila reformu ropného sektoru, jež ho otevírá soukromým investorům
30. 1. 2026 – 8:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Venezuela ve čtvrtek přijala zákon o privatizaci ropného sektoru, který soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů.
Napsala to agentura AP, podle níž se tím zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády. Úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová návrh zákona podepsala krátce poté, co jej schválil parlament.
Stalo se tak necelý měsíc po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými vojáky do Spojených států, kde byl obviněn z narkoterorismu. Změny navrhla Madurova nástupkyně Rodríguezová jen několik dní poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho vláda převezme kontrolu nad venezuelským vývozem ropy a oživí upadající průmysl přilákáním zahraničních investic.
Rodríguezová reformu energetického průmyslu podepsala před shromážděním pracovníků ve státním ropném sektoru a stoupenců vlády. Při té příležitosti podle agentury AFP prohlásila, že nový zákon je "historickým krokem vpřed".
Prakticky ve stejné době začalo americké ministerstvo financí oficiálně uvolňovat sankce vůči venezuelskému ropnému průmyslu a rozšířilo možnosti působení amerických energetických firem v zemi. Jde o první krok v plánech, které už ve středu nastínil americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Čtvrteční kroky vlád obou zemí tak připravují půdu pro další radikální politickou a ekonomickou změnu ve Venezuele, napsala AP. Podle AFP Rodríguezová ve svém projevu také řekla, že telefonovala s Trumpem a že společně "dělají významné kroky".
Nový zákon upravuje daně z těžby, stanovuje maximální sazbu licenčních poplatků na 30 procent a umožňuje výkonné moci stanovit procentní sazby pro každý projekt na základě potřeb kapitálových investic, konkurenceschopnosti a dalších faktorů. Ruší také povinnost řešit spory výhradně u venezuelských soudů, které jsou pod kontrolou vládní socialistické strany (PSUV).
Venezuelská vláda očekává, že tyto změny poslouží jako záruka pro velké americké ropné společnosti, které dosud váhaly s návratem do nestabilní jihoamerické země. Některé z těchto firem přišly o investice, když PSUV před dvěma desítkami let přijala dosavadní zákon ve prospěch státní ropné společnosti PDVSA. Zahraniční investoři také již dlouho považují zapojení nezávislých soudů za klíčové pro ochranu před možným vyvlastněním.
Vládní poslanec a předseda ropného výboru sněmovny Orlando Camacho řekl, že reforma změní ekonomiku země. Opoziční poslanec Antonio Ecarri pak zákonodárce vyzval, aby do návrhu přidali ustanovení o transparentnosti a odpovědnosti, včetně vytvoření webových stránek, na nichž se budou zveřejňovat mimo jiné informace o financování. Argumentoval tím, že současná nedostatečná kontrola vedla k systémové korupci.
Zákon naposledy doznal změn před dvěma dekádami, když Madurův předchůdce Hugo Chávez udělal z velké státní kontroly ropného průmyslu pilíř své socialistické politiky. Jeho změny zákona o uhlovodících z roku 2006 vyžadovaly, aby společnost PDVSA byla hlavním podílníkem ve všech významných ropných projektech. Chávez také zrušil smlouvy, které zahraniční společnosti podepsaly v 90. letech, a znárodnil obrovský majetek amerických a dalších zahraničních firem, jež odmítly vyhovět. Tyto společnosti stále čekají na vyplacení miliard dolarů z rozhodčích nálezů.