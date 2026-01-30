Seriál Ulice čekají na jaře velké otřesy: Otravná drbna, ožehavá témata a drogy
30. 1. 2026 – 8:35 | Magazín | Jana Strážníková
Nekonečný seriál hodlá letos na jaře pořádně šlapat na plyn: Nečekejte žádné poklidné vyprávění.
Nekonečný seriál Ulice vysílá TV Nova už víc než dvacet let a nelze než připustit, že se tvůrcům povedl husarský kousek: O takhle dlouhodobém projektu sní prakticky každý televizní tvůrce, ale udržet pozornost a přízeň diváků dvě desítky let se povede jen velmi, velmi vzácně.
Televize svůj korunní klenot samozřejmě nebude zanedbávat a i letos slibuje početná dramata, zvraty a napínavé zápletky.
Se situací by měla řádně zahýbat nová rodina Hruškových, mezi nimi i babička Jiřina, kterou hraje Eva Leinweberová.
„Budu hrát babičku Jiřinu v rodině Hruškových. Je to taková dost dynamická žena, až bych řekla trošku jako obtížný hmyz, takže někdy se jí jde těžko zbavit, ale někdy je to docela fajn, protože bába je docela vtipná,“ zhodnotila herečka svou postavu již dříve pro TV Nova.
Úplně nadšená ze své role přitom na první dobrou nebyla: „Doma jsem to musela dost dlouho zpracovávat. Zatím pokaždé, když jedu do ateliérů, musím hodně zhluboka dýchat. Je to moje první babička. V čem je jedinečná, tedy jiná než ostatní? No, že ji hraju já a snad ji budu dělat výborně. Měl by to být živý element. Jiřina kouří, to je první věc, a používá brýle. Tím bych jako začala a od toho se bude odvíjet spousta věcí,“ vypočítala.
Drbna jak z partesu bude jistě zdrojem celé řady svízelných, ale také vtipných situací. Nepůjde ale o jediný zdroj dramatu: Přijde také maturitní ples Anežčiny třídy a Žofka přijde do styku s drogami.
Inu, máme se rozhodně nač těšit.