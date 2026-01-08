Venezuela bude podle Trumpa z příjmů z prodeje ropy kupovat výhradně zboží z USA
8. 1. 2026 – 16:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Venezuela příjmy z prodeje ropy, který plánují řídit Spojené státy, využije výhradně na nákup amerického zboží.
Ve středu to na sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump.
"Právě jsem se dozvěděl, že z peněz získaných z naší smlouvy o prodeji ropy bude Venezuela nakupovat JEDINĚ výrobky ze Spojených států. Kromě jiného se to bude týkat nákupu amerických zemědělských produktů, léků vyrobených v Americe, zdravotnických přístrojů a techniky na zlepšení venezuelské elektrické sítě a elektrárenských objektů. Jinými slovy se Venezuela zavazuje obchodovat se Spojenými státy jako s jejím hlavním partnerem," napsal Trump. Označil to za "moudrou volbu a velmi dobrou věc pro lidi ve Venezuele a ve Spojených státech".
Americké ministerstvo energetiky ve středu zveřejnilo dokument, podle kterého USA budou řídit prodej venezuelské ropy na světových trzích. Ministerstvo uvádí, že dojednává s venezuelskými představiteli Trumpem oznámenou dohodu. Výnosy z prodejů ropy pod dohledem USA budou uloženy na účty pod americkou kontrolou a o využívání těchto prostředků bude rozhodovat americká vláda. Spojené státy také oznámily zmírnění sankcí, což by mělo umožnit i dovoz klíčových ropných technologií do Venezuely.
Tato jihoamerická země je pod silným americkým tlakem po sobotním únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálním silami. Americký prezident Donald Trump řekl, že od vlády v Caracasu očekává úplný přístup k ropnému průmyslu.