Velká astrologická výstraha! Od 18. do 24. srpna přichází novoluní v Panně: Tahle znamení čeká osudová změna života!
18. 8. 2025 – 14:00 | Magazín | Natálie Kozak
Čeká nás týden, který začne poklidně, ale od středy už bude atmosféra houstnout. Blíží se novoluní v Panně (23. srpna v 8:06), a to přinese důraz na řád, disciplínu i schopnost naslouchat vlastnímu tělu. Nebude vhodná doba pouštět se do velkých akcí, spíše se zamyslet nad tím, co potřebuje péči a stabilitu.
Novoluní v Panně přináší pro všechna znamení potřebu pořádku, disciplíny a pečlivosti. I když se to nemusí zdát snadné, právě tato energie vám pomůže zasadit semínka změn, které v budoucnu přinesou klid a stabilitu.
Beran
Už v pondělí vás hvězdy vybízejí k jedné věci: nastolit pořádek. Tento týden je pro vás hlavním tématem disciplína- ve financích, v úkolech i v každodenním režimu. Pokud dokážete zkrotit chaos, přinese vám to klid, který už dlouho hledáte. Novoluní v Panně vám pomůže zakořenit nové návyky, které mohou mít dlouhodobý efekt.Šťastné dny: 18. a 20. srpna
Býk
Vaším úkolem bude multitasking, ale ne takový, který vás vyčerpá, spíš ten, který vám otevře nové možnosti. Najděte způsob, jak propojit práci, pohyb i čas s přáteli. Právě tato vyváženost vám dodá energii a přinese inspiraci. Týden vám ukáže, že i odpočinek je umění organizace.Šťastné dny: 20. a 22. srpna
Blíženci
Čeká vás týden jasnosti. Budete mít příležitost utřídit si vztahy, ujasnit si postoje a zároveň posílit domácí atmosféru. Novoluní vám dodá schopnost myslet logicky a mluvit jasně. Využijte toho v komunikaci s rodinou i přáteli. Na víkend se rýsuje chuť vylepšit svůj domov, byť jen drobnostmi.Dobré dny: 22. a 23. srpna
Rak
Něco se změní- možná v názoru na člověka, možná v životní situaci. A nebude snadné to přijmout. Hvězdy vám radí jedno: nesnažte se být hrdinou, svěřte se někomu blízkému. Upřímná rada či podpora rodiny vám pomůže zvládnout tlak a dokonce posílí váš vztah.Dobré dny: 22. a 24. srpna
Lev
Vaše ambice dostávají zelenou. Tento týden je ideální pro plánování i realizaci projektů, které vás posunou dál. Soustřeďte se však spíš na seberealizaci než jen na zisk. Když zlepšíte své schopnosti, odměna v podobě financí přijde sama. Čekají vás příležitosti, které probudí vaši vnitřní sílu.Dobré dny: 18. a 24. srpna
Panna
Štěstí je tento týden na vaší straně. Překonejte ostych a ukažte, co ve vás je, ať už jde o práci, nápady nebo osobní život. Vaše okolí vás podpoří a energie novoluní vám dodá odvahu. Na konci týdne budete pyšní na to, že jste se odvážili vystoupit z komfortní zóny.Šťastné dny: 20. a 24. srpna
Váhy
Tentokrát nebude vše jen na vás, ale i na vašem okolí. Přijímejte rady a podporu lidí, kteří to s vámi myslí dobře, a naopak se vyhýbejte těm, kteří ve vás vyvolávají nejistotu. Dobré vztahy vás posílí a dodají vám sebevědomí. Nenechte si proto kazit náladu od těch, kdo vám energii jen berou.Šťastné dny: 18. a 23. srpna
Štír
Pocítíte potřebu udělat si jasno v cílech, vztazích i životních zvyklostech. Co vás brzdí, a co vás naopak posouvá? Energie novoluní v Panně vás bude tlačit k upřímnému zúčtování. Pokud si dovolíte revizi a budete jednat v souladu se svými skutečnými aspiracemi, můžete objevit nový směr.Šťastné dny: 18. a 19. srpna
Střelec
Vaše mysl se otevře novým znalostem. Využijte to a pusťte se do něčeho, co vás obohatí, ať už jde o kurzy, knihy nebo diskuze. Zdravá zvědavost vám tento týden přinese nejen radost, ale i inspiraci pro budoucí projekty. Vzdělávání vám otevře dveře, které jste ještě ani neviděli.Šťastné dny: 18. a 19. srpna
Kozoroh
Čekají vás zkoušky, novoluní vás vyvede z komfortní zóny. Můžete mít pocit, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama, ale právě tento proces vás probudí a otevře nové možnosti. I když to nebude snadné, na konci týdne zjistíte, že se ve vás probudila síla, kterou jste možná ani netušili.Šťastné dny: 22. a 24. srpna
Vodnář
Partnerské vztahy budou tento týden klíčem. Ať už v práci, nebo v osobním životě, připravte se na důležitou konverzaci či jednání. Hvězdy radí: nenechte nic na náhodě, promyšlený přístup vás dovede dál, zatímco improvizace by mohla přinést zklamání.Šťastné dny: 20. a 24. srpna
Ryby
Kreativní duše, tentokrát budete muset zkrotit svou fantazii a přizpůsobit se rutině. Novoluní vás nabádá k praktičnosti, ať už jde o práci nebo domácnost. Nebude to snadné, ale když se naučíte využít píli a disciplínu, posílíte tím sami sebe a vyhnete se chaosu.Šťastné dny: 21. a 24. srpna