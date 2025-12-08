Dnes je pondělí 8. prosince 2025., Svátek má Květoslava
Peklo domova: Šokující tvorové, kteří mohou vzniknout z domácího prachu

8. 12. 2025 – 14:45 | Zprávy | Anna Pecena

brouci a bakterie v prachuzdroj: Printscreen X
Většina lidí si myslí, že prach je jen nenápadná šedá vrstvička na poličce. Jenže české studie ukazují, že jde o živnou směs bakterií, mikroskopických organismů a dokonce i hmyzu, který si na vašem neuklizeném bytě může vybudovat malou civilizaci.

Prach je v každé domácnosti – ale málokdo tuší, co se v něm skutečně skrývá. Odborníci z českých hygienických laboratoří upozorňují, že jde o komplexní směs organických zbytků, lidské kůže, pylu, vláken z textilií, stop potravin i mikroskopických organismů. A právě ty mohou vytvořit prostředí, v němž se daří bakteriím i miniaturním broukům, které si rozhodně nechcete adoptovat jako domácí mazlíčky.

Bakterie v prachu: neviditelní spolubydlící

Podle Státního zdravotního ústavu může běžný domácí prach obsahovat až několik stovek druhů bakterií. Nejčastěji se v něm objevují rody Staphylococcus, Streptococcus a Micrococcus. Některé z nich jsou neškodné, ale jiné mohou při vyšší koncentraci vyvolávat alergie, potíže s dýcháním či kožní reakce.

Výzkum Masarykovy univerzity ukazuje, že v českých domácnostech může množství bakterií v prachu v topné sezóně narůst až o 200 %, protože lidé méně větrají a více času tráví uvnitř. Jen jeden gram prachu obsahuje průměrně kolem 200 000 mikroorganismů.

Rizikové jsou hlavně vlhké prostory – zde se daří i plísním, jejichž spory slouží bakteriím jako výživná „startovací“ potrava.

Brouci a roztoči: když prach začne žít vlastním životem

Prach může být také ideálním ekosystémem pro drobný hmyz. Nejčastějšími obyvateli jsou roztoči, kteří se živí odumřelými kožními buňkami. Ty tvoří podle hygieniků 50–70 % veškerého domácího prachu. V ložnici mohou být roztočů stovky tisíc, v zanedbaných domácnostech i miliony.

Kromě nich se v prachu objevují i kožojedi, pisivky a drobní broučci čmelíkovití, kteří se množí ve starých kobercích, textiliích nebo knihách. V prostředí, kde se nekontroluje prach a je zvýšená vlhkost, se jejich populace dokáže rozjet téměř lavinovým tempem.

Proč by vás měl prach zajímat víc než jen kvůli úklidu

Statistiky ukazují, že 40 % českých domácností má zvýšené množství prachových alergenů. Až 30 % alergiků tvrdí, že jejich potíže se zhoršují právě v prašných interiérech. Odborníci proto doporučují pravidelné větrání, vysávání s HEPA filtrem a jednou týdně vytírání podlah.

Prach tedy není jen nenápadný povlak. Je to živé prostředí, které může ovlivnit vaše zdraví víc, než čekáte. Nebudete-li ho mít pod kontrolou vy, začne mít kontrolu nad vámi.

Zdroje:
muni.cz, szu.gov.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

