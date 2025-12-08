Hledají se dělníci, kteří popsali strop paláce. Některým je až 200 let
8. 12. 2025 – 15:53 | Zprávy | Žanet Ka
Blenheimský palác stojí jako symbol slávy a architektury, přesto právě jeho skryté části vyprávějí nejlidštější příběhy. Tým restaurátorů zde našel podpisy dávných pracovníků, od štukatéra z roku 1843 po dělníky z roku 1968. Kdo byli? A co je přivedlo až ke stropům Velké síně?
V Blenheimském paláci se během restaurátorských prací odehrálo překvapení. Tým odborníků, který stoupal k výškám velkolepých stropů, narazil na desítky let staré nápisy. Šlo o podpisy dělníků, kteří se tu zřejmě během různých oprav podepsali. Objev okamžitě vzbudil touhu zjistit víc: kdo byli lidé, kteří svou stopu nechali na jednom z nejvýznamnějších sídel Anglie?
Nečekaný nález ve výšce dvaceti metrů
Restaurátoři umění, kteří pracují na obnově obrazů ve Velké síni Blenheimského paláce v Oxfordshire, se domnívali, že patří k prvním, kdo po staletích stanuli tak blízko ke koruně barokního stropu. Jakmile se ale vyšplhali do přibližně dvacetimetrové výšky, čekal je šok.
Na římsách a površích nad jejich hlavami se objevila jména, data a drobné nápisy, zhruba jedenáct různých podpisů. Některé jsou zjevně staré desítky let, jiné více než století. Nejstarší záznam pochází z roku 1843 a je podepsán jako T. Harwood, pravděpodobně štukatér, jediný případ, kde je profese přímo uvedena přímo v nápisu.
Tým se shodl, že jde o mimořádný objev. Neexistují žádné písemné materiály o tom, kdo a kdy prováděl předchozí práce na stropech Velké síně, a graffiti tak představují první hmatatelnou stopu po dávných řemeslnících.
Kdo všechno zanechal jméno na stropě?
Mezi podpisy jsou lidé z různých období od viktoriánského století až po poměrně nedávnou minulost. Zatím nikdo přesně neví, kdo byli a jakou práci na stropě prováděli, proto palác vyzývá veřejnost k pomoci.
Dosud nalezené nápisy:
- F. R. Rambone, 292 Abingdon Rd, Oxford, 10 February 1931
- G T Higgs 1921 Oxford
- T Riley 2011
- J F Brennan 1968
- J. Henfry 1968
- H J Brennan 1968
- W A Hunt 1968
- W Smith 1888
- T Harwood, štukatér 1843
- E Tuffrey Valentine's Day 1939
- LH 1935
Na některých podpisových liniích jsou rodinné shody, například dva Brennanové z roku 1968, ale zatím se neví, zda šlo o příbuzné či jen spolupracovníky.
Lizzie Woolleyová ředitelka organizace Opus Conservation, která na restaurování dohlíží, popsala nález jako nečekaně dojemný. Podle ní jde o cennou stopu historie, která může pomoci zmapovat dosud nezdokumentované zásahy do palácové výzdoby. „Byli jsme nadšení. Tyto nápisy jsou malou, ale lákavou indicií k tomu, kdo tu kdy pracoval,“ uvedla.
Palác hledá pamětníky
Správa Blenheimského paláce nyní vyzývá veřejnost, aby se ozvali všichni, kdo by mohli znát některé z uvedených jmen nebo jejich potomky. Mohlo by tak dojít k propojení konkrétních lidí s konkrétními restaurátorskými zásahy, což by pomohlo doplnit bílá místa v památkové dokumentaci.
Blenheimský palác- sídlo s příběhem
Barokní Blenheim, zapsaný na seznamu UNESCO, je nejen rodným místem Winstona Churchilla, ale také jedním z nejvýznamnějších paláců ve Spojeném království. Už více než tři století je symbolem britské aristokracie, ale také místem, kde se dějiny prolínají s osobními příběhy lidí, kteří jej po generace budovali a udržovali. Nález starých podpisů tento příběh obohatil, připomněl, že za velkolepými dekoracemi nestojí jen vévodové a architekti, ale i řemeslníci, kteří tu zanechali kousek sebe.
Záhada podpisů na stropě Velké síně ukazuje, že historie někdy čeká na objevení i tam, kde by ji nikdo nehledal. Že i nepatrný nápis dokáže vyprávět velký příběh o lidech, jejich práci, a o paláci, který dál žije díky jejich rukám.