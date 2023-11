Vědci vyřešili tisíciletou záhadu, proč nás může z červeného vína bolet hlava

Američtí vědci zjistili, proč nás často tak bolí po konzumaci červeného vína hlava. Může za to jinak zdravá sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v ovoci a zelenině. Může způsobovat migrény, zarudnutí v obličeji a nevolnost.

Konzumace alkoholu se obvykle připomene další den bolestí hlavy a únavou, v těch horších případech nevolností a nechutenstvím. U jediné sklenky červeného vína se však mohou bolesti hlavy dostavit už do půl hodiny. V případě tohoto elegantního hroznového nápoje, který se stal populárním na oslavách a večírcích, ale i ve vaně při relaxaci, jsou navíc tyto bolesti intenzivnější.

Proč se tak děje, konečně podle stanice Sky News rozlouskli odborníci z Kalifornské univerzity. Obvinili z toho flavonol nazývaný kvercetin. Jedná se o typ flavonoidu rostlinných metabolitů, který se přirozeně vyskytuje ve všech druzích ovoce a zeleniny včetně hroznů. Je to zdravý antioxidant a dostupný je i ve formě doplňků stravy.

Odborník na víno z Kalifornské univerzity Andrew Waterhouse vysvětlil, že když se dostane kvercetin do krevního oběhu spolu s alkoholem, organismus jej přemění na jinou formu kvercetin-glukuronid, která blokuje metabolismus alkoholu.

Naše tělo obvykle odbourává alkohol ve dvou fázích. Nejprve se přemění etanol na sloučeninu acetaldehyd, a ta se pak rozloží na acetát. Jedná se o procesy řízené specifickými enzymy v našich játrech.

Není víno jako víno

Přítomnost kvercetinu glukuronidu však rozklad na acetát naruší, což vede ke hromadění acetaldehydu. „Acetaldehyd je dobře známý toxin, dráždivá a zánětlivá látka,“ uvedla hlavní autorka studie publikované v časopise Scientific Reports Apramita Deviová.

Vysoké hladiny acetaldehydu mohou vést k zarudnutí obličeje, bolestem hlavy a nevolnosti. Ne všechna červená vína však působí stejně, upozorňuje výzkum. Svou roli v tom hraje vliv slunečního světla, stáří a proces výroby. Vína ze slunečnějších oblastí obsahují více kvercetinu, což znamená, že se při jejich konzumaci může dostavit bolest hlavy okamžitě. Pozor by si měli dávat hlavně lidé, kteří trpí na bolesti hlavy pravidelně, varoval spoluautor práce Morris Levin. „Myslím, že jsme konečně na správné cestě k vysvětlení této tisícileté záhady. Dalším krokem jsou vědecké testy na lidech,“ dodal. Jejich cílem by bylo klinicky otestovat vína s různými úrovněmi kvercetinu.

Studie je užitečná v tom, že by mohla pomoci spotřebitelům s výběrem vína podle rizika vzniku bolesti hlavy a vinaři by ji mohli využít ke snížení obsahu kvercetinu ve vínech. A do té doby, pokud trpíte migrénami, raději otevřete lahev bílého.