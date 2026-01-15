To je radosti! Vojta Kotek oznámil šťastnou novinu
15. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený herec sdílel se svými fanoušky mimořádně radostný okamžik.
Ekologická a hospodářská dokusérie Farma Vojty Kotka už sice odvysílala svůj poslední díl, divácký zájem byl nicméně enormní a celá řada fanoušků bedlivě sleduje další vývoj: Sám Vojta Kotek se prostřednictvím sociálních sítí rád dělí o novinky na své biofarmě.
Kotek je srdcař, proto si jistě si vzpomenete, jak moc ho vzalo, když přišel nepříjemný kontakt s hospodářskou realitou a v osmém díle dokusérie přišel o ovci, která nepřežila zrádnou nákazu.
„Jsem psychicky trochu připravený na to, že se k tomu jednou budu muset postavit čelem jako farmář. Že to patří k životu na farmě. Ale byla to zase taková zkušenost, kterou tam všichni říkají, že člověk jí musí projít, aby si to celé porovnal a uvědomil. Ale nějak jsem si vždycky myslel, že prostě ovečky budou a všechno zvládnou, jenže to tak nebylo,“ psal tehdy v tiskové zprávě podle magazínu eXtra.cz.
Nyní ale nadešel čas na daleko radostnější období. Tentokrát totiž Vojta sdílel šťastnou novinu: Na farmě se brzy budou prohánět jehňátka!
„Beran Hrošák se činil! A druhý test březosti potvrdil, že se na obou našich ovečkách činil dobře! Bude z něj táta, naše ovečky budou mámy a my budeme hrdí chovatelé! Máme obrovskou radost a zároveň doufáme, že všechno proběhne dobře! Fíha! To bude rok!“ chlubil se rozradostněný Kotek na sociální síti.
V komentářích hned nastoupil zástup lidí, kteří se stejně jako slavný herec nemohou dočkat, až maličké ovečky spatří světlo světa.