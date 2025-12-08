Úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích považují odborníci za mimořádnou událost. Dvě další miminka lékaři oživovali.
8. 12. 2025 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úmrtí dvou novorozenců během 24 hodin v litoměřickém Centru porodní asistence (CPA) je mimořádnou událostí, uvedla dnes v tiskové zprávě Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři resuscitovali. Případem se zabývají kriminalisté, řekla dnes ČTK bez dalších podrobností mluvčí policie Pavla Kofrová.
Porodnice událost prošetřuje. Lékaři jsou mimo službu. Na případ upozornil server CNN Prima News. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní.
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně (SPFM) ve svém dnešním stanovisku uvedla, že dvě úmrtí novorozenců v jediný den na pracovišti s relativně nízkým počtem porodů, loni jich bylo 528, si zaslouží zvýšenou pozornost.
"Takovou situaci nelze jednoduše přičítat shodě nešťastných náhod. Naopak představuje indikátor potřeby důkladného, transparentního a nezávislého prověření všech okolností, které k těmto událostem vedly," stojí v prohlášení.
SPFM uvádí, že se v loňském roce v ČR mrtvě narodilo 285 dětí, většina se narodila předčasně. V prvních sedmi dnech života loni zemřelo 84 novorozenců, nejčastěji v důsledku extrémní nezralosti, komplikací spojených s předčasným porodem nebo vrozených vad. Data vycházejí ze statistik ministerstva zdravotnictví.
Správnost postupů u jednotlivých případů prošetřuje interní odborná komise Krajské zdravotní. Společnost oslovila také externí znalecký ústav. "V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly," řekla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Oddělení funguje bez omezení.
Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Vedoucí Petr Holba ve svém prohlášení uvedl, že se ve všech čtyřech případech šlo o lékařsky vedené porody. "U porodů, kde došlo k úmrtí novorozenců, jsem nebyl přítomen," dodal. Postavení lékařů mimo službu je podle mluvčí Krajské zdravotní preventivním a standardním opatřením. "Trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu," uvedla
V Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři. Centrum disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky či speciálním porodním gaučem.
Krajská zdravotní, která je společností Ústeckého kraje, je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR, zaměstnává přes 9000 pracovníků. Spravuje nemocnice v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, v nichž je zhruba 4000 lůžek.