Ve Washingtonu se koná pohřeb Madeleine Albrightové, bývalé ministryně zahraničí USA

V předních lavicích v katedrále se usadili současní i bývalí nejvyšší činitelé USA, kromě prezidenta Joe Bidena například někdejší šéfové Bílého domu Barack Obama a Bill Clinton.

Piety se dohromady zúčastní asi 1400 hostů, mezi nimi rovněž český ministr zahraničí Jan Lipavský, předseda Senátu Miloš Vystrčil, místopředseda Senátu Jiří Růžička a předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer.

Mezi účastníky je rovněž ministr zahraničí Antony Blinken, šéf Pentagonu Lloyd Austin, exministryně zahraničí Hillary Clintonová či neúspěšný kandidát na prezidenta z voleb v roce 2000 Al Gore.

Všichni účastníci přitom mají na žádost rodiny zesnulé uvnitř nasazené roušky. Washington se v posledních týdnech potýká s poměrně rychlým nárůstem počtu nakažených koronavirem.

LIVE NOW: A funeral service for former Secretary of State Madeleine Korbel Albright will be held at the Washington National Cathedral https://t.co/7kH0714DMa