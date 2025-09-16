Ve věku 89 let zemřel hollywoodský herec a režisér Robert Redford
16. 9. 2025 – 14:36 | Zpravodajství | Tamara Černá
Robert Redford, herec, režisér, producent a zakladatel slavného filmového festivalu Sundance, zemřel v úterý 16. září 2025 ve spánku ve svém domově poblíž Prova v Utahu. Bylo mu 89 let.
Redford se narodil 18. srpna 1936 v Santa Monice v Kalifornii. Jeho filmová kariéra trvala více než šest desetiletí. Diváci ho milovali v klasických snímcích, jako Butch Cassidy a Sundance Kid, či Všichni prezidentovi muži. Kromě herectví se ujal i režie a za ní obdržel Oscara – za film Obyčejní lidé. Dále byl nominován za režii například za Otázky a odpovědi a získal řadu ocenění za celoživotní dílo.
Redford nebyl jen filmovou hvězdou; proslavil se také svým aktivismem. Velmi angažovaně se věnoval ochraně životního prostředí a nezávislému filmu. Jeho angažmá zahrnovalo založení Sundance Institute a Sundance Film Festival, který se stal jedním z klíčových míst pro objev nových talentů v kinematografii.
V roce 2018 oznámil, že se chystá skončit s herectvím – jeho poslední významnou rolí byl snímek Gentleman s pistolí. Nicméně i poté se objevoval na veřejnosti a poskytl cameo či vyjádření, které připomněly, že jeho odkaz není jen o filmech, ale i o etice, životě a hodnotách.