Vášeň, kterou tajila 50 let: Geniální česká televizní lékařka našla novou lásku

14. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená televizní osobnost se předvádí ve světle, v jakém by ji čekal jen málokdo.

Podle jména možná ne, ale podle tváře a hlasu už byste ji určitě poznali. MUDr. Kateřina Cajthamlová se do povědomí českého národa dostala především díky reality show o hubnutí Jste to, co jíte. A také byla k vidění v projektu ČT s názvem DoktorKA.

Sama Kateřina má na známou reality show spíše smíšené vzpomínky. Přiznává, že si kvůli její roli o ní pak lidé často mysleli, že je daleko větší rapl, než doopravdy je. Prý to měla předepsáno od produkce. A střih také udělá svoje.

„Takový byl formát a v okamžiku, kdy se něco natáčí 16 hodin a vystřihají 25 emocionálních minut, z člověka mohou udělat kohokoliv. Ale jeden z pánů režisérů říkal, že reality show není o hraní, že ta čůza trochu musím bejt. Takže trochu jsem, možná hodně,“ vzpomínala v rozhovoru pro eXtra.cz.

Vědeli jste ale, že je Kateřina členkou Mensy a má IQ nad 150? Nechlubí se tím, ale je to tak. A prakticky nikdo také nevěděl, že chová v srdci ještě jednu vášeň. Verše.

„Verši jsem žila celý svůj život, ale byla to taková skrytá vášeň. Když jsem totiž začala psát ve třinácti první veršíky, běžela jsem s tím za maminkou a ta mi řekla, ať toho nechám, že jsou to hrozný rýmovačky,“ prozradila.

„Zapřísahala jsem se, že už to víckrát nikomu neukážu. Když se mě ale po padesáti letech veršování zeptal nakladatel Miloš J. Kohout, jestli není něco, co jsem ještě nevydala, tak jsem přiznala, že jsou to básně. Mám obrovské množství deníčků s básničkami. A když je pak viděl a řekl, že to vydá, tak já jsem si strašně dlouho myslela, že si zase on na oplátku dělá legraci ze mě. Když jsem pak ale viděla ten výsledný produkt a ty nádherné ilustrace, který k tomu udělal z těch mých deníků, padla jsem do mdlob. Po tomhle už já nemůžu nic lepšího napsat. To je tak nádherná bibliofilie,“ pochvalovala si.

Nezůstalo u slibů, slovo dalo slovo a Kateřinina kniha 50 let Básnění už je k mání.

Do řady veršů přitom otiskla svá traumata z lásky a zlomené srdce. Teď už ji ale nic takového netrápí, již 13 let šťastně zamilovaná do přítele Petra.

„Pro mě je to spolehlivý parťák,“ nedá na něj dopustit.