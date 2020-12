Vánoční prázdniny začnou žákům dřív, do školy půjdou naposled v pátek

Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně protiepidemického systému PES. Mateřské a vysoké školy pak budou kvůli zhoršení epidemické situace příští pondělí a úterý fungovat podle přísnějšího stupně čtyři.

"Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.

Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.

V pondělí 21. a úterý 22. prosince budou fungovat jen mateřské a vysoké školy, a to už podle čtvrtého stupně systému PES, řekla Lednová. Pro vysoké školy to znamená, že praktická výuka ve skupinách do 20 lidí se bude muset omezit jen na studenty posledních ročníků. Skončí také možnost prezenční teoretické výuky pro první ročníky, které ale vysoké školy vzhledem ke končícímu semestru už moc nevyužily. Většina se jich už dřív rozhodla dokončit semestr s výukou na dálku. Fungování školek se oproti současnosti nezmění, žádná výrazná omezení pro ně neplatí.

Antigenní testování veřejnosti začne už ve středu 16. prosince

Dobrovolné antigenní testování veřejnosti na covid-19 začne už ve středu 16. prosince, původně se počítalo se začátkem v pátek 18. prosince. Změnu schválila vláda, řekla novinářům náměstkyně ministra zdravotnictví, hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle Petra Šnajdárka, který má za armádu na starosti Chytrou karanténu, se na testy zatím registrovalo přes 18 000 lidí.

Zájem v průzkumu projevilo asi 40 procent populace. Za test na místě lidé nic platit nebudou, uhradí ho zdravotní pojišťovna. Opakovat testování je možné jednou za pět dní až do 15. ledna.

Dosud bylo v ČR provedeno přes 350 000 antigenních testů, testovalo se povinně v zařízeních sociální péče a dobrovolně také pedagogičtí pracovníci. Pozitivní výsledek u lidí s příznaky je považován za potvrzenou nákazu, u lidí bez příznaků je ho třeba potvrdit PCR testem.

Epidemická situace v Česku není v posledních dnech příznivá. V neděli testy odhalily 1999 nových nákaz koronavirem. Je to o 1656 méně než v sobotu, ale o 887 víc než před týdnem. Rizikové skóre PES se drží na 71 bodech, ve čtvrtém stupni rizika je už devátý den. V zemi přitom stále platí opatření odpovídající až na několik výjimek třetímu stupni. V Česku už s covidem zemřelo od března více než 9600 lidí, za prosinec zatím 1150. Laboratoře dosud odhalily 581 079 nákaz, aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou 65 548 lidí, v nemocnicích bylo v neděli 4203 lidí s covidem, v těžkém stavu je 556 pacientů.

Antigenní test vyhodnocuje vzorek odebraný výtěrem z nosohltanu. Jeho výsledek je známý zhruba za 20 minut. Testovat bude zejména zhruba 170 stávajících míst a zapojit se mohou dobrovolně i praktičtí nebo ambulantní lékaři, kteří budou test provádět u svých pacientů.

Studentům od středy skončí pracovní povinnost

Studenti, pro něž dosud platila pracovní povinnost ve zdravotních a sociálních zařízeních, se budou moci od středy naplno vrátit ke svému studiu. Vláda schválila zrušení pracovní povinnosti i pro zbývající vysokoškoláky a středoškoláky, kterým v říjnu nařídila pomáhat s druhou vlnou epidemie covidu-19. Už minulý týden pracovní povinnost skončila medikům čtvrtého a pátého ročníku v oboru všeobecného lékařství. Dosud ale platila například pro studenty zubního lékařství, středoškolských zdravotnických oborů či oborů zaměřených na sociální péči.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání tripartity řekl, že provozy, jimž vláda nařídí kvůli koronavirové epidemii znovu zavřít, dostanou stoprocentní kompenzaci nákladů. Kompenzace by se měly nejspíš týkat ubytovacích služeb, restaurací i dalších provozoven. Vláda také příští týden projedná prodloužení programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na něž dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Trojice ministrů (Maláčová, Schillerová, Havlíček) dostala také za úkol připravit návrh na případné zvýšení nemocenské kvůli covidu. Vláda tím chce motivovat lidi, aby se nechávali testovat.

Stát také podle Babiše připravuje podrobný plán na očkování. Řekl, že vládě navrhne zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Zmocněncem by mohl být bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula (za ANO).

Podle České vakcinologické společnosti by v Česku mohlo být 28. prosince 9750 dávek vakcíny proti covidu-19, napůl v Praze a v Brně. Očekává, že látku od firmy Pfizer, schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pro Evropskou unii 21. prosince.