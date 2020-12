Víkendový přírůstek nakažených je v Česku nejvyšší za měsíc, Německo zavře obchody

V sobotu laboratoře v Česku odhalily 3655 nakažených koronavirem, což je o víkendovém dni nejvíce od 14. listopadu. Pozitivní byla čtvrtina testů. Rizikové skóre PES stouplo k neděli o dva body na 71. Už týden zůstává ve čtvrtém (červeném) stupni rizika, pět krajů má ale skóre na úrovni pátého stupně.

Od března laboratoře v ČR odhalily 579 079 nakažených, aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou téměř 65 000 lidí. V nemocnicích bylo v sobotu 4111 nakažených, o 279 méně než v pátek. Ve vážném stavu je 548 z nich, celkem s onemocněním covid-19 zemřelo 9535 lidí.

Za dalším zhoršením skóre o dva body je mezitýdenní nárůst počtu nových případů u seniorů za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel 65+. Ve čtvrtém stupni rizika je skóre od minulé neděle, kdy stouplo na 62 bodů. V pracovních dnech se pak index držel na 64 bodech a v sobotu se zvýšil o pět bodů kvůli růstu reprodukčního čísla na 1,2.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v pátek na tiskové konferenci podotkl, že pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, čeká nevyhnutelně eskalaci. V takovém případě by podle něj nově nakažených do konce prosince bylo asi 198 000. Zatím jich laboratoře v posledním měsíci roku potvrdily téměř 56 000.

V zemi dál platí třetí stupeň rizika. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale v pátek na tiskové konferenci řekl, že v pondělí navrhne vládě přechod do čtvrtého stupně. Současná opatření se tak zpřísní, pravděpodobně od druhé poloviny nebo konce příštího týdne.

V současné době se nákaza šíří nejvíce na Chrudimsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 485 případů covidu-19. Následuje Havlíčkobrodsko a Kroměřížsko. Skóre PES je nejvyšší ve Zlínském kraji, kde dosáhlo 81 bodů, což už je nejvyšší pátý stupeň pohotovosti. V něm se aktuálně nachází pět krajů, vedle Zlínského je to Královéhradecký, Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký. Naopak nejnižší je index PES v Praze a Karlovarském kraji, a to na 51 bodech, což odpovídá třetímu stupni.

Hamáček by s přechodem do čtvrtého stupně do pátku nečekal

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček by s přechodem opatření do čtvrtého stupně systému PES nečekal do pátku, ke změně by podle něj mělo dojít nejpozději ve středu. Hamáček to řekl v České televizi. O přechodu na vyšší stupeň systému bude v pondělí rozhodovat vláda. Hamáček také řekl, že bude nutné odškodnit živnostníky. Líbí se mu rakouský scénář, byl by pro odškodnění minimálně ve výši 80 procent loňského obratu. ČSSD podle Hamáčka zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se poradí, jak dále postupovat. Vadí mu spor o daňový balíček, položit vládu v současné době by ale považoval za nezodpovědné.

"Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě," reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Německo od středy zavře většinu obchodů i školy

Německo výrazně zpřísní protiepidemická opatření ve snaze zbrzdit šíření koronaviru. Kancléřka Angela Merkelová a premiéři šestnácti spolkových zemí se v neděli dohodli, že zpřísnění bude platit od 16. prosince do 10. ledna. V té době budou zavřené obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytný sortiment, jako jsou například potraviny, oznámila Merkelová. Kromě toho mají být v zásadě zavřené i školy a lidé by měli víc pracovat z domova.

Dosud bylo Německo v částečném takzvaném lockdownu se zavřenými restauracemi, ale otevřenými obchody a školami. Podle Merkelové nevedla stávající opatření ke zpomalení pandemie, proto je nutné zavést další opatření, která omezí kontakty mezi lidmi.

Školáci i děti ze školek mají nejpozději od středy zůstat v celém Německu na 3,5 týdne doma. Některé spolkové země se přitom už dříve rozhodly, že nechají děti doma od pondělí.

Mezi dalšími ohlášenými opatřeními je zákaz shromažďování na Silvestra a na Nový rok. Spolková vláda se s těmi regionálními navíc dohodla, že před Silvestrem bude v Německu v zásadě zakázán prodej zábavní pyrotechniky. Na veřejných místech má být od 16. prosince do 10. ledna zakázán prodej alkoholu. Merkelová také řekla, že zaměstnavatelé by pro zaměstnance měli rozšířit možnosti práce z domova.

Pro zasažené firmy spolková vláda připravuje další finanční pomoc. Od ledna má být horní limit možné podpory jednotlivým firmám přímo či nepřímo zasaženým lockdownem zvýšen ze současných 200 000 na 500 000 eur (zhruba 13,2 milionu Kč). Kompenzovány jim mají být fixní náklady.