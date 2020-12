Od pátku se v Česku zpřísní protiepidemická opatření na čtvrtý stupeň

Česko se v protiepidemickém systému PES od pátku 18. prosince vrátí - s určitými změnami - do čtvrtého (červeného) stupně přísnosti opatření. Zpřísnění oznámil po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

"Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože si samozřejmě uvědomuje, jaký dopad to má na životy lidí," řekl Babiš. Počty nových případů podle něj stoupají i mezi seniory a reprodukční číslo je 1,2. "Při takovém trendu bychom skutečně riskovali ke konci měsíce možná až deset tisíc nakažených (denně)," dodal. Uvedl, že ho to mrzí, a poprosil o pochopení a toleranci. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) narůstají počty nových pozitivně testovaných zatím jen postupně, nikoliv skokově. Doufá v to, že tomu tak bude i v případě počtu hospitalizovaných.

Od pátku bude obnoven zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00. Shromažďovat se znovu bude moci jen šest lidí. Služby a obchody se zavírat nebudou, fungovat budou i v neděli. Hotely pro rekreační účely a restaurace budou muset znovu zavřít, budou moci fungovat výdejní okna.

Znovu se uzavřou vnitřní sportoviště a bazény pro amatéry, nebude možný ani trénink více než šestičlenných skupin venku. Zakázané jsou amatérské soutěže, ty profesionální jsou povolené ve zvláštním režimu. Lyžařská střediska budou moci fungovat od pátku 18. prosince. Ve skiareálech by měla platit přísná pravidla týkající se například front u vleků nebo systému fungování v půjčovnách lyžařského vybavení, ubytovací zařízení a restaurace tu budou zavřené.

Návštěvy v domovech seniorů budou i po pátečním přechodu do přísnějšího 4. stupně PES možné. Návštěvníci se budou muset nechat testovat.

Třetí stupeň platil od 3. prosince, kdy se otevřely obchody, restaurace, služby a skončil zákaz nočního vycházení.

Vláda schválila kompenzace pro stravovací podniky a ubytovací zařízení

Vláda schválila v souvislosti s pandemií koronaviru podporu pro stravovací zařízení 2,5 miliardy korun. Program COVID gastro bude na dobu od 14. října do 31. prosince. Pomoc se nebude vyplácet za dny, kdy mohly mít podniky otevřeno, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kabinet rozhodl o jejich opětovném uzavření od pátku.

Restauratéři budou mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy.

Vláda také schválila, že ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj žádat o státní dotaci. Výše příspěvku bude od 100 do 330 korun. Celkem je připraveno 3,5 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na příspěvek na nájem za 4. čtvrtletí vláda schválila tři miliardy korun

Podnikatelům zasaženým v souvislosti s pandemií přispěje stát na komerční nájem i za čtvrté čtvrtletí, na program vláda schválila tři miliardy korun. Podmínky programu COVID nájemné by se oproti současné druhé výzvě neměly měnit. Podnikatelé budou moci za říjen, listopad a prosinec získat od státu na nájem 50 procent. Nebude přitom třeba, aby pronajímatel poskytl na nájem slevu, jak tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory bude deset milionů korun.

Kostely mohou od pátku pro mše nabízet jen 20 procent kapacity

Počty lidí na bohoslužbách se s přechodem na čtvrtý stupeň PES sníží od pátku z 30 na 20 procent kapacity kostela. Maximální kapacitu lze využít jen pro sedící účastníky bohoslužeb, uvedl po jednání vlády Blatný. V platnosti zůstává, že mezi sedícími v jedné řadě musí být dvoumetrové rozestupy. Ve třetím i čtvrtém stupni platí pro bohoslužby zákaz hromadného zpěvu. Některé diecéze se již rozhodly, že letos neuspořádají tradiční půlnoční vánoční mše. Vzhledem k tomu, že bude znovu platit zákaz nočního vycházení, lidé by se jich nemohli zúčastnit. Budou tedy třeba v čase předtím, než začne zákaz platit, nebo se uskuteční v on-line režimu.